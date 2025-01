Serie C. Arzignano Valchiampo-Lecco: aperta la vendita dei biglietti

Arzignano-Lecco si gioca sabato 1° febbraio, alle 15:00, allo Stadio Dal Molin

Uscire dalla zona play-out è il primo obiettivo della squadra di Volpe

LECCO – La Calcio Lecco, dopo la sfida pareggiata con la Triestina, scenderà di nuovo in campo per un’altra trasferta sabato 1° febbraio alle ore 15 contro l’Arzignano Valchiampo. Le partite fuori casa sono il punto debole della formazione bluceleste infatti, il successo lontano dal Rigamonti-Ceppi manca da più di un anno, l’ultimo fu infatti il 29 ottobre 2023 al Renzo Barbera di Palermo.

Il Lecco dovrà, quindi, giocarsi le sue carte allo Stadio comunale Dal Molin di Arzignano anche perchè la classifica non è certo delle migliori. La squadra bluceleste ha solo 26 punti ed è ora di fatto dentro la griglia play-out, postazione impensabile ad inizio stagione per una squadra retrocessa dalla Serie B. Ma, come dichiarato da Volpe, bisogna prendere consapevolezza della classifica e puntare a far più possibile per salvarsi.

La gara tra Arzignano e Lecco è valida per il 25° turno di campionato e da oggi sono disponibili i biglietti per i tifosi ospiti:

Sul sito di TicketOne e in tutte tutte le rivendite autorizzate consultabili a questo link.

I tagliandi sono acquistabili fino alle ore 19:00 di venerdì 31 gennaio 2024. Il costo del singolo biglietto per il Settore Ospiti è il seguente:

Intero: € 16

Ridotto Donne e Over 60: € 13

Ridotto Studente: € 9

Ridotto Under 10: € 5

Per le categorie ridotto si intendono: Over 60 (nati prima del 31.12.1965), donne, studenti (nati dopo il 01.01.2007 e possessori tessera universitaria), Under 10 (nati dopo il 01.01.2015). Per le persone con disabilità: biglietto omaggio + accompagnatore omaggio (3 posti settore ospiti).

Il giorno della gara non è possibile acquistare biglietti per il Settore Ospiti ai botteghini dello stadio Dal Molin di Arzignano.