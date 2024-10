Serie DR3. Gimar Lecco, esordio con sconfitta ad Almenno

Lariani battuti dai Massicci (69-59)

A Galbiate il derby contro la NP Olginate (58-55)

ALMENNO – I giocatori di Almenno si sono rivelati troppo “Massicci” per i giovani virgulti della Gimar Lecco, alla prima uscita ufficiale stagionale. La formazione bergamasca – arrivata in D3 dopo un campionato da imbattuta in D4 – ha vinto col punteggio di 69-59.

I ragazzi di coach Massimo Meneguzzo sono rimasti in partita per circa tre quarti, come l’esperienza dei padroni di casa è venuta fuori e la formazione lecchese non è riuscita a ritrovare il bandolo della matassa nell’ultima frazione. A condannare la formazione lariana anche la pessima percentuale da tre punti (4/32).

Miglior marcatore per i lariani il lungo Puzovic, che ha sfiorato la “doppia doppia” con una prova da 11 punti e 9 rimbalzi. Doppia cifra anche per Grazioli e Ferrari, entrambi con 10 punti.

“Ci hanno portato a scuola, qualche giocatore di Almenno poteva essere tranquillamente il padre di uno dei miei – dichiara il coach monzese – fino a quando siamo stati aggressivi siamo rimasti in partita, poi ci siamo fatti prendere dalla frenesia e e abbiamo pagato dazio. Voglio comunque sottolineare l’ottimo arbitraggio di questa sera, in singolo”.

MASSICCI ALMENNO – GIMAR LECCO 59-69

PARZIALI:

LECCO: Radice 6, Pennacchio, Rossi 5, Grazioli 10, Ferrari 10, Puzovic 11, Galbiati, Gianola 4, Galavresi 2, Totaro 7, Buizza, Peccati 4. All. Meneguzzo.

Il derby tra Due Vi Galbiate e NP Olginate viene vinto dai padroni di casa col punteggio di 58-55. I ragazzi di coach Stefano Cattani non sono riusciti a gestire l’ottimo vantaggio (11-23) ottenuto nel primo quarto e sono stati rimontati dai galbiatesi nella terza frazione.

Nonostante tutto la squadra olginatese ha avuto l’occasione di pareggiare grazie al tiro da tre punti di Brambilla, a meno di venti secondi dalla fine, finito sul ferro.

“Per essere la prima uscita ufficiale posso anche ritenermi soddisfatto – dichiara il coach – abbiamo giocato un primo tempo impeccabile, commettendo pochi errori. Nella seconda parte del match non siamo stati capaci di tenere alto il ritmo e siamo stati anche molto imprecisi nelle conclusioni. Bisogna lavorare e tenere alta sempre la concentrazione”.

DUE VI GALBIATE – NP OLGINATE 58-55

PARZIALI: 11-23, 27-35, 47-45

OLGINATE: Brambilla 4, Balossi, Pensotti 2, Losa 8, Motta 4, Bonacina, Grilli 4, Panzeri, Manzoni 16, Rusconi 15, Milani 2. Falzetta n.e. All. Cattani.