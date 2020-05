Sfide virtuali, da casa in sicurezza, per gli atleti della Dinamic Karate Asd

LECCO – Dinamic Karate ASD Lecco non si ferma con gli impegni sportivi, in questo scenario di lockdown. Gli allenamenti con il Maestro Salvatore Messina infatti si svolgono online, con gli atleti che rimangono a casa in tutta Sicurezza.

Non solo allenamenti ma anche gare, come avverrà per gli atleti speciali della Dinamic Karate Asd Lecco che partecipano allo “Smart Games 2020“ e lo potranno fare inviando i filmati registrati nelle proprie case, alla commissione di giuria.

L’evento, organizzato da Special Olympics, si svolge su un arco di tempo che va dal 10 al 31 maggio. In casa propria gli atleti Special Olympics di tutta Italia possono cimentarsi in 18 sport differenti, tra cui per il primo anno si è unito il karate.

Un secondo appuntamento per è il Trofeo Polisportivo e Tornei “Sport & GO 2020” organizzato dal CSI di Lecco che avrà inizio oggi, 20 maggio. Un’iniziativa che vuole aiutare a rimettere virtualmente in campo gli atleti attraverso l’attività sportiva svolta da casa, in tutta sicurezza. Saranno infatti le mamme e i papà a filmare la sfida dei propri figli inviandolo quindi all’allenatore.

Tra gli organizzatori e i promotori dell’evento c’è anche il Maestro Messina che ha ideato le schede tecniche.