Sgambata Maggianico-Camposecco, i Falchi Brambilla e Lafranconi si dividono il successo

Al femminile vittoria all’Osa Valmadrera con Irene Girola

108 gli atleti che hanno partecipato alla classica delle foglie morte della corsa in montagna

LECCO – E’ tornata la “classica delle foglie morte” delle gare di corsa in montagna lecchesi. E’ andata in scena questa mattina, domenica 7 novembre, l’edizione numero 33 della tradizionalissima Sgambata Maggianico-Camposecco-Maggianico – 11° trofeo Combi Giorgio am. La storica gara di corsa in montagna di salita e discesa di 8,5 chilometri ha visto come al solito in cabina di regia l’Associazione Proletari Escursionisti di Lecco.

108 gli atleti che si sono dati appuntamento all’oratorio del rione di Maggianico dove alle ore 9 è stato dato il via su tradizionale e conosciutissimo percorso. A fare la parte del leone i Falchi di Lecco che al maschile si sono divisi la vittoria con Danilo Brambilla e Luca Lafranconi che hanno chiuso con il medesimo tempo di 34’09″9. Sul terzo gradino del podio il valsassinese del Team Pasturo Adriano Ticozzelli in 34’28″0. Al femminile in luce l’Osa Valmadrera con il successo di Irene Girola col tempo di 43’37″4, seguita da Roberta Feliciani (Podisti Due Castelli) in 46’26″9 e Roberta Pinchetti (Osa Valmadrera) in 47’33″7.

Danilo Brambilla è stato anche il primo concorrente transitato dal traguardo volante posto alla Baita Corbetta di Camposecco, nel tempo di 19’09”, mentre la prima concorrente transitata dal traguardo volante è stata Irene Girola con il bellissimo tempo di 24’56”. Premiato anche il concorrente più giovane, Ivan Ferrari classe 2002 e il meno giovane, il mitico Severino Aondio classe 1932. I Falchi di Lecco sono invece la prima società classificata.

“Il tempo è stato bello come non mai e il terreno perfettamente asciutto (probabilmente ci ha messo una buona parola il nostro ex presidente Francesco Colombo che ci ha lasciato solo un mese fa e che non ha mai mancato di essere presente alla Sgambata) – hanno detto gli organizzatori dell’Ape -. Ben 108 atleti si sono presentanti alla partenza, provenienti anche dalle province di Bergamo, Como, Milano, Monza Brianza e Sondrio. Tutti sono riusciti a tagliare il traguardo in tempi decisamente ben inferiori al tempo limite di 1h30′. Alle premiazioni, svolte all’oratorio maschile di Maggianico, è stato assegnato il premio Combi Giorgio alla memoria del nostro collega dell’Ape deceduto durante le operazioni di spegnimento di un incendio al Monte Due Mani nell’inverno del 2002″.

LA CLASSIFICA ASSOLUTA