Skyrace. La Resegup sfiora il sold out in un solo giorno

Ieri sera l’apertura delle iscrizioni all’edizione 2020: mille pettorali venduti in un’ora

Al momento rimangono solo 40 posti a disposizione

LECCO – Mille pettorali “bruciati” in meno di un’ora dall’apertura delle iscrizioni all’edizione 2020 della Resegup.

Preso d’assalto, ieri sera (lunedì) a partire dalle 20, orario di apertura delle iscrizioni, il sito Kronoman, con il contatore che nel giro di 7 minuti faceva registrare già oltre 500 iscritti e mille dopo un’ora dall’apertura.

Altra edizione da record per la skyrace lecchese targata 2Slow ancora prima di partire. E mentre stiamo pubblicando l’articolo, a disposizione rimangono solo 40 pettorali.

Per tutti gli skyrunner, l’appuntamento è per sabato 6 giugno, per compiere il piccolo-grande viaggio che dal lago porta in vetta al Resegone al rifugio Azzoni (1874 m) poi giù in direzione Morterone per poi tornare a risalire al passo del Giuf e poi di nuovo in discesa passando per i Piani d’Erna, Rifugio Stoppani (da dove si transiterà anche salendo) e la picchiata finale verso il traguardo di piazza Cermenati in centro città.

24 km per 1860 metri di dislivello positivo: corsi, camminati, arrancati, ognuno per quanto fiato e gambe avrà, ma sempre accompagnato da un pubblico unico nel panorama delle skyrace.