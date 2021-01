Slalom. In Val Palot: due primi posti Aspiranti e un 2° assoluto per Pizzi (SC Lecco)

Andrea Bertoldini (SC Lecco) bene a metà

Soddisfatto lo staff tecnico dello Sci Club Lecco: “Soddisfatti per i risultati ottenuti da tutti”

VAL PALOT – Due giorni di sci in Val Palot per le squadre Giovani maschile e femminile dello Sci Club Lecco impegnate nello gare di Slalom valide come Fis Junior Regionali.

In evidenza Eleonora Pizzi che torna dalle nevi bresciane con due primi posti nella classifica Aspiranti e un 2° posto assoluto. Bene, a metà, Andrea Bertoldini che chiude rispettivamente al primo posto e al secondo posto le prime manche, ma nelle seconde butta tutto all’aria chiudendo anzitempo entrambe le gare a causa di due errori fatali.

Si dice comunque soddisfatto l’allenatore Pierfrancesco dei Cas che, a nome dello staff tecnico, commenta: “Sono state due giornate impegnative, dove Pizzi ha fatto davvero bene; peccato invece per Bertoldini. Più in generale siamo soddisfatti per i risultati ottenuti da tutti. Ci sono margini di miglioramento, ma gli atleti si sono espressi bene con un riscontro soddisfacente anche nei risultati”.

E guardando proprio alle classifiche, nella gara maschile di domenica, il migliore per il Lecco è stato Luca Bianchi 15° al traguardo con il tempo di 1’24”25; poco più dietro Gabriele Bianchi chiude in 17^ posizione. Fuori nella prima manche Francesco Peccati e Mattia Zanni, mentre nella seconda sono usciti Matteo Berera e Andrea Bertoldini.

A vincere è stato Simone Da Prada col tempo di 1’18”84.

Nella gara femminile splendida prova per Eleonora Pizzi che sfiora il podio chiudendo al 4° posto assoluto in 1’24”06 che le vale il 1° posto nella classifica Aspiranti. Molto bene anche Greta Canepari 13^, quindi Anna Taborelli 20^ e Maud Luisa Mariacarla Garavaglia 24^.

A salire sul gradino più alto del podio Laura Rota col tempo di 1’22”35.

Nella gara di ieri, lunedì, vinta ancora da Simone Da Prada in 1’17”50, altra buona prova per Luca Bianchi che chiude al 15° posto col tempo di 1’21”76. Poco distante Mattia Zanni 18° e Francesco Peccati 21°, quindi Matteo Berera 34°.

Fuori nella prima manche Gabriele Bianchi e nella seconda Andrea Bertoldini.

Nella gara femminile super prestazione per Eleonora Pizzi che con il tempo di 1’22”79 si piazza al 2° posto assoluto bissando il 1° posto nella classifica Aspiranti. Bene ancora Greta Canepari 13^, quindi Anna Toborelli 24^ e Maud Luisa Mariacarla Garavaglia 27^. A vincere la gara è stata Nicole Omassi col tempo di 1’22”25.