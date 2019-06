Societari Assoluti, l’Atletica Lecco al femminile nona alla Finale Bronzo

Finale Bronzo dei societari Assoluti, Atletica Lecco Colombo Costruzioni al femminile in gara

Nono posto conclusivo nella finale a squadre dei societari

ORVIETO- Dopo essere retrocesse nella passata stagione dalla finale argento, quest’anno le giallo blu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, dopo la conferma del punteggio necessario, hanno partecipato alla finale bronzo dei Societari Assoluti che si è disputata ad Orvieto. Qui si sono classificate al 9° posto con 117,5 punti.

Allieve tenute a riposo in vista degli italiani di questo week end

Come scrive il segretario Maurizio Longoni sul sito sociale “Alcune atlete hanno appeso le scarpette al chiodo, c’è un ricambio generazionale, abbiamo preferito non schierare le Allieve anche seavevamo parecchi punti di forza, ma gli imminenti campionati individuali di Agropoli di questo fine settimana, hanno fatto optare per la scelta di sacrificare i societari e puntare con loro ai campionati individuali”. Ilaria Dal Magro fa suoi i 5000m Federica Lega, Silvia Crippa e Marica Sironi bronzo sui 400m peso e martello. Quattro podi conquistati dalle nostre, ciliegina sulla torta la vittoria sui 5000m di Ilaria Dal Magro con 17’55”73, concludono al terzo posto Federica Lega i 400m corsi in 57”68, Silvia Crippa il getto del peso con 13,16m e Marica Sironi nel lancio del martello con 46,08m.

Le altre giallo blu in gara

Partendo dai 100m troviamo al 12° posto Alessia Sala con 12”93, per la stessa atleta stesso piazzamento sui 200m corsi in 26”51, passando agli 800m Nicole Acerboni all’8° posto con 2’22”06 e 7° sui 1500m con 4’52”92. Agli ostacoli sui 100 Eleonora Villa è 7^ in 15”13 e per la stessa atleta stesso piazzamento nel lungo con 5,25m; sul giro di pista con barriere, Beatrice Porcu chiude 8^ con 1’05”65.

Lanci, oltre alle due medaglie già citate, troviamo l’11° posto di Lucia Valenti nel disco con 29,84m mentre nel giavellotto Giulia Cascio chiude 5^ con 38,42m, dalla 5km di marcia il podio sfiorato dal 4° posto di Elisabetta Ippoliti con 28’45”65. I salti vedono nell’alto l’8° posto di Elisa Storni con 1,55m; il 6° di Federica Maggi nel triplo con 11,53m: nell’asta Rebecca Molteni chiude all’8° posto con 2,60m. Per concludere le staffette con la 4x100m di Alessia Sala, Federica Lega, Eleonora Villa e Federica Maggi chiude al 10° posto con 48”69 mentre la 4x400m composta da Federica Lega, Federica Maggi, Elisa Storni e Beatrice Porcu con 4’00”61 si prende il 5° posto.