Spartan Race. Andrea Rusconi vince la gara di Kranjska Gora

Primo in categoria 30/34 anni nello Spartan Sprint da 5 km

Conquistata la qualificazione per il mondiale di Abu Dhabi

LECCO – Il galbiatese Andrea Rusconi ha vinto la sua prima gara nel circuito Spartan Race. L’ex cestista si è classificato primo nella categoria 30/34 anni.

La gara che Rusconi ha vinto si è disputata sabato 29 agosto 2021 in Slovenia, a Kranjiska Gora, ed era una Spartan sprint da cinque chilometri, con venti ostacoli da superare e un dislivello positivo di 500 metri. Il trentaquattrenne, portacolori del White Donkeys OCR Team, è alla primissima vittoria in carriera nel circuito Spartan. Rusconi ha chiuso col tempo di 44:32, battendo di circa un minuto l’altro italiano Moreno Moriconi.

Grazie al trionfo in Slovenia, Rusconi si è garantito anche un posto nella starting list del campionato mondiale Spartan che si svolgerà a dicembre 2021 ad Abu Dhabi.

“Sono molto felice di questo risultato, dopo tre anni in cui pratico questo bellissimo sport. Per me questo è un inizio e spero di continuare su questa strada. Voglio ringraziare gli sponsor che mi sostengono, Medinmove e Zenithal” ha dichiarato Rusconi.