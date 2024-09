Spartan Race. Bravo Andrea Rusconi, il podio è tuo

Quinto di giornata, terzo in classifica finale

“Un obiettivo che sognavo fin da quando ho iniziato a gareggiare”

MISANO ADRIATICA – Si è concluso lo scorso fine settimana a Misano Adriatica la “Spartan Italian National Series”, campionato italiano di “Spartan race” su tre tappe. In gara era presente anche il galbiatese Andrea Rusconi.

Rusconi si era classificato quinto nella “Spartan Gubbio Beast” e terzo nella “Spartan Cesenatico Sprint” – nell’age group 35/39 – e cercava una bella prestazione alla “Spartan Misano Super” per chiudere il campionato sul podio.

Fino a metà gara Rusconi è in gas e insegue i primi tre della classifica. A causa di un errore sul “balance bean” il lecchese incorre però nel cosiddetto “penalty loop” e crolla fino all’ottavo posto in gara. Al posto di alzare bandiera bianca, Rusconi raccoglie le energie e si lancia in una furiosa rimonta contro gli avversari davanti a lui. Approfittando di qualche errore degli altri concorrenti, riesce a chiudere la sua gara al quinto posto.

Con questo risultato Rusconi chiude il campionato al terzo posto assoluto. “Sono molto contento – dichiara – il podio nella National Series italiana era un obiettivo che inseguivo fin da quando ho iniziato questo sport, nel 2018”.