Pubblico numeroso per la presentazione dei blucelesti

Gaburro e Battazza tra i più applauditi

LECCO – E’ stata presentata questa sera, domenica, in una Piazza Garibaldi colma di passione verso i colori blucelesti, la rosa ufficiale della stagione 2019/2020 della Calcio Lecco 1912.

Dopo un’annata ricca di soddisfazioni, culminata con la conquista della Serie C e la finale scudetto di Perugia, il pubblico di fede lecchese ha voluto rendere omaggio ai propri beniamini con un’altra grande dimostrazione d’affetto.

Protagonisti della serata sono stati come da copione i ragazzi di mister Gaburro, il quale ha tenuto a presentare personalmente al pubblico tutte le new entry arrivate col calciomercato estivo.

Prima ancora però un particolare e commosso omaggio è stato rivolto da capitan Andrea Malgrati al ricordo di Daniele Della Bella, il giovane tifoso lecchese tragicamente scomparso lo scorso maggio all’età di soli 27 anni.

Le parole del presidente e del mister

Sul palco ovviamente non è mancato il presidente della Calcio Lecco Paolo Di Nunno che ha voluto ribadire l’impegno che lui in prima persona, con la propria famiglia, mette nella società: “Dopo aver trascorso qui diversi anni mi sento un lecchese a tutti gli effetti. Io amo la città di Lecco ma continuo a ripetere che arrivo da fuori e che per il bene della Calcio Lecco chi ne ha la possibilità e vive in questa città deve dare una mano alla nostra società, in primo luogo in termini economici. Ci aspetta una stagione storica, quella del ritorno tra i professionisti, e sono sicuro che la rosa allestita sarà in grado di competere anche in Serie C”.

Parola poi anche a mister Marco Gaburro che, come detto in apertura, ha presentato tutti i nuovi acquisti e si è dimostrato come al solito carico e pronto a vivere un’altra stagione da protagonista: “L’anno scorso i ragazzi, e con loro tutte le componenti del mondo bluceleste, hanno realizzato qualcosa di straordinario. Ora ci aspetta una stagione importante nella quale riconfermarci. Il campionato è pieno di squadre attrezzate che giustamente dobbiamo rispettare ma sono anche convinto che tutti devono rispettare e temere questo Lecco” così Gaburro ha voluto caricare i tifosi, in particolare quelli della frangia più calda che hanno intonato diversi cori di sostegno alla squadra.

Gli altri interventi

Detto degli interventi di presidente e mister va sottolineata anche la presenza dell’assessore allo sport Roberto Nigriello che ha relazionato in particolare sugli interventi di ammodernamento del “Rigamonti-Ceppi”. “Stiamo lavorando in piena sintonia con la società per dare alla città di Lecco uno stadio all’altezza della categoria in cui andrà a misurarsi. Sono in programma diversi interventi che porteranno ad una nuova seggiolatura dei settori. Mi auguro che il pubblico risponda presente riempendo con passione, domenica dopo domenica, le tribune”.

Infine, dopo lo spazio concesso ai “grandi”, l’attenzione si è spostata sui ragazzini del settore giovanile, che sono stati accompagnati sul palco dai propri responsabili e con l’autore dell’inno “Forza Lecco”, Ermanno Corti, hanno intonato le strofe della celebre canzone dedicata all’aquila bluceleste.