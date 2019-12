Tennis Club Lecco, il pareggio non basta

Bene nei singolari (3-1).

Decisivi i doppi, vinti dai veneti.

LECCO – Si chiude al Tennis Club Lecco il sogno della formazione di Serie A2 bluceleste di essere promossa nella massima categoria. I lecchesi sfiorano comunque la clamorosa impresa ed escono tra gli applausi del pubblico amico.

Dopo l’incitamento del capitano Adamo Panzeri, la squadra del Tennis Club è parsa di tutt’altra pasta rispetto a quella vista settimana scorsa sulla terra battuta vicentina. I blucelesti si portano subito sul 2-0 grazie alle vittorie di Ottaviano Martini e Giacomo Oradini. La sconfitta di Jonata Vitari potrebbe essere fatale, ma un immenso Lorenzo Frigerio riesce nell’impresa di battere lo spagnolo Martinez Portero – primi duecento al mondo! – dopo aver perso il primo set, infilando un clamoroso 6-4 6-3.

I doppi però spengono l’entusiasmo lariano: la sconfitta di Davide Pozzi e Lorenzo Frigerio in due set certifica il passaggio in Serie A1 di Vicenza, tanto che Martini e Oradini abbandonano la loro partita – stavano perdendo 2-0 al terzo – lasciando ai veneti il punto del 3-3.

“Faccio i complimenti a Vicenza, sono stati molto bravi e sono una squadra molto forte. Hanno meritato la vittoria nell’arco delle due giornate – dichiara il capitano Adamo Panzeri – comunque non riesco a essere deluso perché è stata una giornata meravigliosa, in cui tentavamo un’impresa ed è stata comunque una giornata di festa. Quello che ho visto oggi a Lecco non l’avevo mai visto, il pubblico è stato un vero spettacolo. Ai ragazzi ho detto che questa promozione è solo rimandata, l’obiettivo di andare in A1 resta invariato, grazie anche ai giovani che stanno crescendo.”

TENNIS CLUB LECCO – TENNIS COMUNALI VICENZA 3-3

Martini – Speronello 6-3 3-6 6-3

Oradini – Bosio 3-6 6-2 6-3

Peruffo – Vitari 7-6 3-6 6-3

Frigerio – Martin Portero 5-7 6-4 6-3

Speronello/Bosio – Frigerio/Pozzi 6-6 7-6

Martin Portero/Peruffo – Oradini/Martini 6-4 6-7 2-0