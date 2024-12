Tennis. Consonni buona prova a Sharm ElSheikh

Due tornei ITF disputati in Egitto

Tre vittorie e due sconfitte il bilancio finale

LECCO – Due tornei in altrettante settimane, con buoni risultati ma nessun punto ATP da mettere in saccoccia. Il diciannovenne lecchese Nicolò Consonni ha disputato due ITF a Sharm ElSheikh, in attesa di partire per gli USA, dove lo attende una borsa di studio scolastica e una quadriennale carriera nella NCAA.

Il primo dei due tornei, quello iniziato il 2 dicembre, è stato il migliore. Consonni, partito dal primo turno di qualifica, ha prima superato l’ucraino Hnidets con un doppio 6-3 e poi il sudcoreano Woong Bi Lee (6-2 6-3). A un passo dall’entrata nel tabellone principale, il suo percorso è stato interrotto dal ceco David Poljak (3-6 3-6).

Questa settimana Consonni ci ha riprovato, sempre dalle qualifiche. Partito bene superando al primo turno il cinese Xie (7-6 6-3), al secondo la sua corsa si è arrestata al super tie-break contro il britannico Mattias Southcombe (5-7 6-3 5-10).

Il bilancio è di tre vittorie e due sconfitte, sicuramente positivo, anche se non sono arrivati dei punti ATP.