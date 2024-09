Tennis. Consonni vince il torneo Open di Sarzana

Battuto in finale Andreazzoli col punteggio di 6-2 6-1

Venerdì il lecchese proverà a qualificarsi all’ITF di Pozzuoli

LECCO – Ieri si è concluso il torneo di tennis Open di Sarzana (Sp), con qualche giorno di ritardo rispetto alla programmazione, a causa della pioggia. A vincerlo è stato il tennista lecchese Nicolò Consonni.

Il diciannovenne del Tennis Club Lecco è entrato in tabellone da numero 1, nei quarti di finale. Dopo aver superato senza problemi Christian Musselli con un rapido 6-1 6-2, Consonni ha avuto diversi patemi in semifinale contro il talentuoso Alessio Tatini, piegato solo 11-9 al super tie-break.

In finale, contro il massese Joele Andreazzoli, non c’è stata partita, col lecchese che ha trionfato 6-2 6-1.

“Il torneo è stato impegnativo, soprattutto la semifinale – dichiara Consonni – è stato allenante in vista dei futuri torneo che mi aspetteranno”.

Venerdì prossimo Consonni sarà a Pozzuoli, dove cercherà di entrare nel tabellone del torneo ITF da 25.000 dollari, poi disputerà altri tornei Open, in attesa di passare il mese di ottobrea Sharm el-Sheikh, competendo in vari tornei ITF.