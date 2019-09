Tennis. Il Tennis Club Lecco pronto per la Serie A2

Prima partita il 6 ottobre

“Puntiamo a raggiungere i Play Off”

LECCO – Dirigenti, allenatori e giocatori del Tennis Club Lecco hanno presentato l’imminente campionato di Serie A2, che prenderà il via domenica 6 ottobre 2019 sui campi di casa, contro il Circolo Tennis Brindisi. Presente all’evento anche l’Assessore allo Sport Roberto Nigriello.

La parola inizialmente l’ha presa il presidente Faravelli. “Purtroppo siamo capitati in un girone di ferro – ha dichiarato il massimo dirigente societario – rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno. Stiamo ultimando le tribune e le luci sono state potenziate, per il 6 ottobre saremo perfettamente in regola con le norme FIT.”

L’Assessore Roberto Nigriello ha sottolineato la bontà del lavoro svolto dalla società. “Vedo in rosa tanti ragazzi del settore giovanile, questo vuol dire che in società si sta lavorando bene. Voglio fare un grosso in bocca al lupo a tutti, cercherò di venire a più partite possibile.”

L’analisi tecnica del campionato di Serie A2 è spettata al capitano Adamo Panzeri, come al solito molto deciso nel ribadire la forza della sua squadra.

“Lo scorso anno abbiamo conquistato una salvezza, che ci ha lasciati con l’amaro in bocca. Nonostante il girone competitivo, il nostro obiettivo è raggiungere i Play Off. Ci sono diverse squadre forti, ma i miei ragazzi sono molto cresciuti. Abbiamo inserito in squadra Paolo Orarini, che è un amico, prima che un giocatore. Sappiamo che il nostro sogno è realizzabile perché questa squadra, nelle partite che contano, non ha paura di nessuno. Contiamo anche sull’apporto del nostro pubblico, ormai noto in tutta Italia.”

Per chiudere hanno preso la parola Jonata Vitari e Lorenzo Frigerio. Entrambi hanno sottolineato dei punti di forza della nostra squadra, il primo ha puntato sul legame affettivo – “La nostra forza è il gruppo, non ci sono invidie, solo amicizia e affiatamento” – mentre il secondo ha puntato sul campo di casa, visto che tutte le principali avversarie dei blucelesti dovranno venire a giocare al Tennis Club.

Di seguito il programma delle partite. Gli eventuali Play Off/Play Out inizieranno il 24 novembre.

CAMPIONATO SERIE A2