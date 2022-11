Tennis. Infortunio alla caviglia per Ottaviano Martini

Supera sul dolore lo svedese Krondell, ma cede a Bertuccioli

“Peccato per l’occasione persa, spero di recuperare per settimana prossima”

LECCO – La sfortuna continua a perseguitare il tennista lecchese Ottaviano Martini. Il prodotto del vivaio del Tennis Club Lecco è stato costretto al ritiro in settimana a causa di un problema alla caviglia.

Impegnato nell’ITF 15.000 di Selva Gardena, Martini era inserito come prima testa di serie nel tabellone di qualificazione. In vantaggio senza problemi con lo svedese Krondell, sul 5-1 del secondo set rimedia una storta, riuscendo comunque a portare a casa il match 6-4 6-2.

Con coraggio il lecchese prova a scendere in campo contro l’italiano Federico Bertuccioli ma, sullo 0-3, decide di alzare bandiera bianca.

“Purtroppo non ce l’ho fatta a giocare. Peccato che contro Bertuccioli avevo già vinto e ora lui è in semifinale – dichiara Martini – adesso mi fanno male i legamenti, ma spero di essere a posto per la prossima settimana.

Martini attualmente è l’unico lecchese presente nel ranking di singolare ATP, alla posizione 1510.