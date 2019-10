Tennis Serie A2. Il TC Lecco batte senza problemi Brindisi

Inizio convincente per i ragazzi di Panzeri.

Cinque vittorie di fila, poi il Ko nell’ultima sfida.

LECCO – Esordio spettacolare per il Tennis Club Lecco. La società del presidente Faravelli ha vinto la prima giornata del campionato di Serie A2, respingendo l’assalto di Brindisi.

La squadra bluceleste scatta subito sul due a zero grazie ai punti dell’esordiente Giacomo Oradini e di Ottaviano Martini, capaci entrambi di vincere i loro singolari per due set a zero.

Il terzo punto di giornata lo segna l’intramontabile Jonata Vitari, che regola il giovane Giovanni Paolo Cristofaro col punteggio di 6-0 6-1. A seguire Lorenzo Frigerio mette a segno il quarto punto, rimontando il polacco Maciej Rajski – numero 697 ATP – col punteggio di 6-7 6-3 6-4.

Le quattro vittorie dei singolari rendono superflui gli scontri nei doppi. La facile vittoria di Frigerio e Martini su Procopio e Cristofaro, duplice 6-1, consente ai lecchesi di dilagare e nemmeno la sconfitta patita da Pozzi e Oradini contro Rajnski e Giangrande (5-7 2-6) può rovinare una giornata sostanzialmente perfetta.

“Grandissimo esordio, devo dire che è stata una grande giornata perché Brindisi si è presentata vogliosa di far bene, all’esordio in A2 – ha dichiarato il capitano Adamo Panzeri – settimana prossima andiamo a Bassano, convinti ancora di più di poter far bene. Loro sono una squadra compatta, con giocatori esperti. Ringrazio il pubblico che ha riempito le nuove tribune e anche la dirigenza che ci sta mettendo nelle migliori condizioni per fare bene.”

TENNIS CLUB LECCO – TC BRINDISI 5-1

Oradini – Procopio 6-3 6-3

Martini – Giangrande 6-3 6-4

Vitari – Cristofaro 6-0 6-1

Frigerio – Rajski 6-7 6-3 6-4

Frigerio/Martini – Procopio/Cristofaro 6-0 6-1

Rajiski/Giangrande – Pozzi/Oradini 7-5 6-2