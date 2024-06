Tennis Serie B1. TC Lecco inarrestabile, superato Torino

Quarto successo consecutivo per i lecchesi

Partita chiusa dopo i singolari

TORINO – Il Tennis Club Lecco porta a casa la quarta vittoria consecutiva e la quinta complessiva battendo in trasferta il Momy Sport Village Torino. La formazione del capitano Luca “Tato” Bonacina ha chiuso il match già alla fine dei singolari, subendo il ritorno dei torinesi nei doppi.

Per la seconda volta in stagione Bonacina può schierare il francese Luca Sanchez da numero uno e, con lo straniero in campo, i lecchesi sono sostanzialmente dominanti. Sanchez ha bisogno del terzo set per battere Turco, Ottaviano Martini di un duplice tie-break per superare Spadola, mentre nessun problema hanno riscontrato Tommaso Vola e Filippo Valsecchi.

Reduci da due “cappotti” di fila, i lecchesi speravano di poter proseguire la striscia. Torino invece riesce a strappare il classico punto “della bandiera” con la vittoria di Figurelli e Spadola contro Vola e Cristian Giudici (6-3 7-6). L’ultima parola però ce l’ha la squadra lariana, con Nicolò Consonni e Sanchez che superano al “super tie-break” Cardella e Turco.

SERIE B1 | MOMY SPORT VILLAGE TORINO – TC LECCO 1-5

6° giornata

– MARTINI – Spadola 7-6 7-6

– VALSECCHI – Innella 6-2 6-2

– VOLA – Figurelli 6-1 6-0

– SANCHEZ – Turco 7-6 4-6 6-4

– Figurelli/Spadola – VOLA/GIUDICI 6-3 7-6

– SANCHEZ/CONSONNI – Cardella/Turco 5-7 6-4 10-3