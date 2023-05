Tennis Serie B1. Tennis Club Lecco, inizio sfortunato

Sconfitta 2-4 sul campo del TC Pharaon

“I ragazzi hanno dato il massimo, nulla da rimproverargli” dichiara il capitano Bonacina

SIDERNO (RC) – Inizia con una sconfitta il campionato di Serie B1 del Tennis Club Lecco. Orfana del giocatore straniero, la squadra capitanata da Luca “Tato” Bonacina ha perso col punteggio di 2-4 con il TC Pharaon Reggio Calabria.

Già al termine dei singolari la formazione calabrese si trova in vantaggio per 3-1. Il rammarico per i lecchesi arriva dalla sconfitta di Cristian Giudici, che sembrava poter avere in pugno il match contro Francesco Faraone, perso 2-6 al terzo. L’unica vittoria in singolare l’ha ottenuta Agostino Cufalo, un doppio 6-0 contro Giovanni Faraone.

I lecchesi avrebbero potuto almeno tentare di pareggiare vincendo entrambi i doppi. Cufalo e il diciottenne Nicolò Consonni hanno vinto la partita contro Giovanni e Antonino Faraone (6-3 6-1), mentre Bonacina e Giudici sono stati sconfitti in maniera netta da Francesco Faraone e Bruno Caula.

“Non è stata una giornata facile, i campi erano a cento metri dal mare, il tempo incerto ha fatto si che ci fosse tanta umidità – dichiara il capitano Bonacina – speravo che i doppi si incrociassero al contrario, ma comunque abbiamo fatto la nostra partita. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, hanno fatto il massimo in una trasferta complicata.

Il Tennis Club Lecco tornerà in campo tra due settimane nella sfida interna contro Macerata.

TENNIS – SERIE B

TC PHARAON – TC LECCO 4-2

Caula – CONSONNI 6-4 6-2

CUFALO – G. Faraone 6-0 6-0

F. Faraone – GIUDICI 3-6 7-5 6-2

A. Faraone – BONACINA 6-4 3-6 6-4

Caula/F. Faraone – BONACINA/GIUDICI 6-4 6-4

CONSONNI/CUFALO – A. Faraone/G.Faraone 6-3 6-1