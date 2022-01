Per l’atleta cresciuto nello Sci Club Lecco decisiva la night race di Schladming

“Ho lavorato parecchio e ho fatto del mio meglio, adesso non vedo l’ora di partire”

SCHLADMING – Una notizia storica per lo Sci Club Lecco quella giunta nella serata di ieri, martedì, dopo la night race di Schladming ultimo impegno di Coppa del Mondo di sci alpino prima delle Olimpiadi Invernali di Pechino che si terranno dal 4 al 20 febbraio 2022.

Tommaso Sala, classe 1995, farà parte della squadra azzurra che volerà in Cina per la competizione a cinque cerchi. Con l’atleta delle Fiamme Oro cresciuto prima nello Sci Club Madesimo e poi nello Sci Club Lecco, al quale ancora oggi è legato perché spesso si allena con gli ex compagni, sono stati convocati come slalomisti Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer; per il Gigante è stato convocato Luca De Aliprandini e per la velocità Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia.

Quella di Tommy Sala è una convocazione strameritata, che arriva subito dopo due grandi piazzamenti il 6° posto a Kitzbuehel e il 7°, proprio ieri sera, sulle nevi di Schladming. “Ho lavorato parecchio e ho fatto del mio meglio in tutte le gare per raggiungere questo obiettivo – commenta Tommaso Sala –. Dopo il 6° posto di Kitzbuehel la mia convocazione era ancora in discussione, poi ieri sera sono riuscito a fare ancora una buona gara e ho staccato il biglietto per la Cina. Sono felice e adesso non vedo l’ora di partire per andare a Pechino”.

Soddisfazione anche da parte dello Sci Club Lecco, Pierfrancesco dei Cas portavoce dello staff tecnico commenta: “Per Tommy credo sia il coronamento del sogno di una vita, ma lo è anche per noi e per tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco in tutti questi anni, dagli inizi della sua carriera sino a oggi. Questa è la moneta più bella con cui possiamo essere ripagati, viviamo per quei momenti e definire a parole le emozioni che stiamo provando è impossibile”.

Un sorridente e soddisfattissimo Pietro Brivio, vice presidente dello Sci Club, aggiunge: “La convocazione alle Olimpiadi di Tommy è uno dei risultati che scaturiscono dal progetto iniziato dieci anni fa dal nostro Club. Non possiamo che essere soddisfatti e a Tommy facciamo un grande in bocca al lupo!”