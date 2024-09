Triathlon. Ottimi risultati per i gli atleti mandellesi

Colombo 14° al campionato italiano Sprint

Amato prima di categoria all’Elbaman

LECCO – È stato un fine settimana molto positivo per diversi triathleti della Polisportiva Mandello, impegnati su più fronti.

A livello nazionale, grande prestazione di Andrea Colombo nel campionato italiano di Triathlon Sprint svoltosi a Cervia. Per lui un fantastico quattordicesimo posto assoluto in classifica.

Molto positiva anche la prova della mandellese Sabrina Amato all’Elbaman, un “mezzo iron-man” organizzato dal mandellese Marco Scotti sull’isola al largo della toscana. L’atleta lariana ha chiuso al sesto posto assoluto e al primo della sua categoria (S3), terminando la gara in meno di sei ore.

Amato non era uscita molto bene dall’acqua – 25° assoluta – ma è stata in grado di rimontare durante il tratto in bici ed è stata superlativa nella corsa, col 4° tempo assoluto.

A livello locale bisogna senz’altro rimarcare la prestazione di Marta Rusconi nella “Marathon trail” di Menaggio, svoltasi sabato 28 settembre. L’atleta della Pol. Mandello ha vinto la gara, un duathlon con 2.2 chilometri di nuoto e 10 di corsa.