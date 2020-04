Trofeo Adelfio Spreafico. L’edizione 2020 è virtuale, il 25 aprile alle 10.30 il via

La corsa dei Falchi Lecco non si ferma…

Appuntamento on-line e dopo la gara il virtual-aperitivo

LECCO – L’edizione 2020 del Trofeo Adelfio Spreafico è… virtuale. La data rimane sempre la stessa, il 25 aprile, ma a causa dell’emergenza coronavirus non si correrà come di consueto tra Malnago e i Piani d’Erna, bensì gli atleti potranno partecipare “comodamente” da casa!

“Se il 25 aprile avevi in mente di correre come tuo solito su per i pendii di Erna e come tutti sei bloccato (giustamente) in casa… Nessun problema: l’Asd Falchi Lecco ha organizzato per te un ‘Adeflio’ alternativo”.

10′ di attività (corsa, rulli, cyclette, salto della corda) più 20′ di workout guidati dal Falco Lorenzo Beltrami il tutto in diretta sulla pagina Facebook ASD Falchi Lecco.

Programma

ore 10.15 collegamento tramite Zoom con tutti gli atleti iscritti

ore 10.30 inizio gara

ore 11 fine gara

ore 11.10 premiazioni

ore 11.15 virtual-aperitivo con tutti

E’ possibile iscriversi mandando un messaggio privato su FB, oppure invia un’email a info@asfalchi.it indicando: nome, cognome, società di appartenenza, anno di nascita. Si riceverà la risposta con tutte le istruzioni per partecipare, ma soprattutto inviandoti il tuo pettorale. Nel video potete vedere quello che vi aspetta domani, cominciate a scaldarvi!