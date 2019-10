Ventiduesima vittoria dei meneghini al Trofeo dei Laghi memorial Lino Quaglia

Quinto posto per la rappresentativa lecchese. I risultati

COMO – Cambia sede e dopo 18 edizioni disputate a Mariano Comense, il trofeo dei laghi memorial Lino Quaglia torna al campo Coni di Como. Sono sempre i meneghini della rappresentativa Milano a dettare legge.

Milano ‘piglia tutto’

La manifestazione riservata alla categoria Cadetti/e giunta alla 29^ edizione ha nei milanesi gli autentici “piglia tutto”: nella lunga storia della manifestazione hanno infatti ceduto la vittoria in sole 7 occasioni e a parte la parentesi della 27^ edizione vinta dalla nostra rappresentativa provinciale, gli atleti milanesi vedono il successo ininterrotto dal 2002.

I punti ottenuti in questa edizione sono stati 52 dati dalla somma delle penalità di 19 risultati su 36 a disposizione, al secondo posto Bergamo con 71 seguita ad un soffio da Varese con 72,5; seguono Torino con 78, Piemonte Nord est con 108, Como/Lecco con 109, Pavia con 111,5; Brescia con 134; Sondrio con 156 e Cremona con 161.

Doppietta lecchese sui 2000m maschili

Mattia Adamoli su Daniele Oltolini sui 2000m. i due rappresentanti dell’Us Derviese mettono in fila gli avversari grazie a 6’03”93 e a 6’08”19, al 2° posto la staffetta 4x100m che comprendeva Riccardo Ciappesoni (Pol Mandello), Matteo Scaccabarozzi (Up Missaglia) e Marco Nogara (Pol Bellano Galperti Group) che corrono in 45”46, anche tre atleti al 3° posto tra i Cadetti, ancora Marco Nogara sugli 80m con 9”36, Riccardo Ciappesoni (Pol Mandello) sui 100hs corsi in 14” 47 e Gabriel Durante (Up Missaglia) nel giavellotto con 37.38m.

Due i podi al femminile

Al 2° posto Ketrin Sironi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nel lancio del disco con 31,09m e nella staffetta svedese Marta Comi (Up Missaglia) assieme alle compagne si piazza al 3° posto con 5’55”84.

Gli altri risultati dei nostri atleti convocati nella rappresentativa

80m: 12^ Marta Comi 11”8 (Up Missaglia), 13^ Vanessa Triboli 11”13 (Pol Mandello).

300m: 9^ Alice Anghileri 44”01 (Pol Mandello), 15^ Elena Battista 45”59 (Up Missaglia).

2000m: 10^ Marta Ladiga 7’34”50 (Virtus Calco).

80hs: 9^ Maria Salatini 13”51 (Pol Mandello).

Alto: 11^ Giulia Trisoglio 1,40m (Merate Atl Promoline).

Triplo: 4^ Arianna Brivio 10,67m (Up Missaglia).

Peso 13^ Stella Moizzi 6,92m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Disco: 5^ Laura De Felice 24,11m (Virtus Calco).

4x100m: 4^ Elena Battista (Up Missaglia), Stella Moizzi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Arianna Brivio (Up Missaglia) 51”11.

80m: 9° Matteo Scaccabarozzi 9”98 (Up Missaglia).

100hs: 7° Nicolò Zucchi 15”28 (Pol Mandello).

Alto: 10° Giovanni Alghieri 1,56m (Atl 87 Oggiono).

Lungo: 10° Mathias Cerioli 5,36m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Giavellotto: 4° Nicolò Scalzi 36,88m (Pol Mandello).

200/400/600/800m: 6° Michele Stacchini (Atl 87 Oggiono) 5’11”67.