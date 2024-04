Trofeo Gioventù Lariana, dopo la 2^ prova l’Atletica Lecco guida la classifica

A Cantù si impone l’Unione Sportiva Albatese

Maitè Cappelletti è il miglior punteggio di giornata

CANTU’ (CO) – Sabato pomeriggio, organizzata dalla Cantù Santo Paolo, si è svolta la 2^ prova del Trofeo Gioventù Lariana. In gara Esordienti 10, Ragazze e Cadetti f/m. Tre specialità per gli Esordienti (50hs, marcia 1200m, 600m), cinque per i Ragazzi (60hs, marcia 2000m, salto in alto maschile, Vortex al femminile e peso di gomma maschile), sette per i Cadetti (80hs/100hs, 300m, 1000m, marcia 3000m femminile, marcia 5000m maschile, salto triplo maschile, salto in lungo femminile).

Nella seconda giornata vince l’Unione Sportiva Albatese con 25 prove e 12.750 punti, seconda per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 20 prove e 11.369 punti, terza l’Atl Triangolo Lariano con 18 prove e 10.983 punti. Bene l’Up Missaglia quinta con 17 prove e 9.269 punti, al nono posto l’Atl 87 Oggiono con 17 prove e 8.314 punti.

Dopo due giornate l’Atl Lecco Colombo Costruzioni tiene ancora la testa con 22.532 punti ma l’Us Albatese ha solo 316 punti di svantaggio, al terzo posto l’Atl Triangolo Lariano con 19.393 punti. Le altre lecchesi: 4° posto per l’Up Missaglia con 18.735 punti, 8° posto per l’Atletica 87 Oggiono con 14.128 punti, 9° posto per Merate Atletica Promoline con 13.426 punti, 11° posto per la Polisportiva Mandello con 12.479 punti, 15° posto per l’Atletica Cassago con 8.351 punti, 16° posto per la Polisportiva Libertas Cernuschese con 8.198 punti, 17° posto dal Gs Virtus Calco con 7.766 punti e 29° posto per il Team Pasturo con 1.084 punti.

Tutti i podi delle gare

Esordienti

50hs: 1^ Emma Bollini 8”99 (Us Oltronese), 2^ Martina Magni 9”11 (Atletica Cassago), 3^ Anna Raccagni 9”11 (Atletica Triangolo Lariano).

Marcia 1200m: 1^ Silvia Ronsivalle 7’46”65 (Cantù Atletica), 2^ Sara Percopo 7’48”90 (Atletica Osa Saronno), 3^ Sara Stabile 7’49”70 (Atletica Osa Saronno).

600m: 1^ Beatrice Proserpio 1’57”53 (Atletica Mariano Comense), 2^ Arianna Novati 1’58”11 (Cantù Atletica), 3^ Yasmin El Azzouzi 1’58”80 (Team Pasturo).

50hs: 1° Leonardo Grimaldi 9”46 (Atletica Rovellasca), 2° Samuele Nava 9”51 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3° Alessandro Frantuma 9”63 (Atletica Triangolo Lariano).

Marcia 1200m: 1° Mattia Monari 7’11”70 (Atletica Osa Saronno), 2° Matteo Sozzi 7’12”45 (Atletica Osa Saronno), 3° Leonardo Meroni 7’30”90 (Atletica Concorezzo).

600m: 1° Teodor Prilipceanu 1’51”82 (Ag Comense), 2° Giacomo Sirco 1’59”73 (Lieto Colle), 3° Lorenzo Desantis 2’01”69 (Atletica Triangolo Lariano).

Ragazzi/e

60hs: 1^ Chiara Panzeri 9”90 (Atletica 87 Oggiono), 2^ Maria Amalia Jeffrey 10”5 (Up Missaglia), 3^ Francesca Giradi 10”24 (Atletica Rovellasca).

Marcia 2000m: 1^ Luna Monari 11’44”19 (Atletica Osa Saronno), 2^ Irene Ronsivalle 11’45”40 (Cantù Atletica), 3^ Viola Meduri 12’06”21 (Atletica Triangolo Lariano).

Vortex: 1^ Camilla Piatti 31,45m (Polisportiva Intercomunale), 2^ Sara Tocchetti 29,50m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Agata Cavalleri 26,69m (Us Albatese).

60hs: 1° Lucio Arienti 9”34 (Up Missaglia), 2° Tommaso Pirovano 9”53 (Merate Atletica Promoline), 3° Pietro Calabrese 9”77 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Marcia 2000m: 1° Pietro Porro 12’20”96 (Atletica Triangolo Lariano), 2° Andrea Calautti 13’34”46 (Us Albatese), 3° Stefano Comi 14’15”83 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Peso di gomma: 1° Silvio Baldo 12, 00m (Polisportiva Intercomunale), 2° William Luccisano 11,31m (Cantù Atletica), 3° Sasha Stefano Villa 10,60m (Up Missaglia).

Cadette/i