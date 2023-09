Trofeo Gioventù Lariana. Gemma De Capitani oltre 1000 punti negli 80hs

Nella 7^ prova in gara Esordienti, Ragazzi e Cadetti

Oltre 250 atleti. I migliori risultati sono quelli di Carolina Belli e Gemma De Capitani

COMO – Oltre 250 atleti hanno gareggiato nella 7^ prova del Trofeo Gioventù Lariana di atletica, una sola gara per gli Esordienti e per i Cadetti, i Ragazzi hanno corso per il biathlon (2 gare).

Carola Belli e Gemma De Capitani oltre 1000 punti negli 80hs

I migliori risultati sono quelli di Carolina Belli (Atl Gavirate), in 11”5 negli 80hs con ben 1116 punti, e di Gemma De Capitani (Up Missaglia), in 11”7 negli 80hs con 1072 punti.

Tutti i podi per ogni categoria

Esordienti f/m

50m- 1^ Adrienne Bellù 7”8 (Gs Bernatese), 2^ Emma Guerra 7”8 (Atl Rovellasca), 3^ Sofia Losa 7”8 (Atl Triangolo Lariano).

50m- 1° Pietro Raul Piuri 7”7 (Atl Rovellasca), 2° Leonardo Bosisio 8”2 (Atl Triangolo), 3° Lorenzo Bisaglia 8”4 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200m- 1^ Anna Raggagni 32”3 (Atl Triangolo Lariano), 2^ Alice Chicco 32”3 (Gs Bernatese), 3^ Gloria Beani 33”2 (Pol Colverde).

200m- Nicolò Forte 32”8 (Gs Bernatese), 2° Alessandro Frantuma 33”1 (Atl Triangolo Lariano), 3° Isaia De Battista 33”2 (S. Coop Arl Sd Gs Villa Guardia).

Cadette/i

80hs- 1^ Carola Belli 11”5 (Atl Gavirate), 2^ Gemma De Capitani 11”7 (Up Missaglia), 3^ Elena Invernizzi 12”2 (Us Albatese).

100hs- 1° Alessandro Fratacci 14”2 (Scuola Sportiva Atl Punto It), 2° Filippo Vedana 14”7 (Merate Atl Promoline), 3° Giovanni Zucchi 16”2 (Pol Mandello).

300m- 1^ Caterina Meani 42”3 (Athletic Club Villasanta), 2^ Marta Karline Borkus 43”0 (Atl Rovellasca), 3^ Alice Dell’Oro 44”4 (Us San Maurizio).

300m- 1° Alessandro Di Donato 36”3 (Atl Cairatese), 2° Pietro Mascagni 38”0 (Ag Comense), 3° Alessandro Stella 38”9 (Merate Atl Promoline).

2000m- 1^ Giulia Armagno 7’24”0 (Atl Arcisate), 2^ Elisa Burgassi 7’45”3 (Lieto Colle), 3^ Aurora Chiariello 7’59”7 (Pol Intercomunale).

2000m- 1° Giordano Contigiani 6’02”5 (Gs Bernatese), 2° Francesco Gianola 6’04”2 (Premana), 3° Federico Orlandi 6’05”2 (Team Pasturo).

Getto del peso- 1^ Vera Quintana 9,70 (Us Sangiorgese), 2^ Giulia Anderbegani 8,47m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Aysin Navruz 7,89m (Atl Triangolo Lariano).

Getto del peso- 1° Aaron Sorbellini 13,98m (Us San Maurizio), 2° Pietro Cesana 13,55m (Pol Mandello), 3° Edoardo Colleoni 10,26m (Merate Atl Promoline).

Lancio del giavellotto- 1° Tommaso Villa 51,82m (Atl Osa Saronno), 2° Samuele Cesana 37,98m (Pol Mandello), 3° Gabriele Ciappesoni 37,12m (Pol Mandello).

Ragazze/i