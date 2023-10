Trofeo nazionale di corsa su strada Cadetti individuale e per Regioni: la Lombardia è quinta

Il titolo nazionale va al Piemonte

In gara anche i lecchesi Francesco Gianola e Anita Raineri

VALVASONE ARZENE (PN)- Domenica mattina si è gareggiato per il Trofeo nazionale di corsa su strada Cadetti, nella squadra della Lombardia erano convocato due lecchesi: Francesco Gianola (Premana) e Anita Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

4km per i Cadetti, vince Achille Alessandri (Atl Lib Rimini) con 13’12”, al 2° posto Gabriele Ferrara (Atl 2000 Bordighera) con 12’15” e al 3° posto Matteo Bagnus (Asd Podistica Valle Varaita) con 12’17”. Al via ben 114 atleti maschili e 103 femmine, 17 regioni, 4 atleti per la classifica per regioni più gli altri atleti in gara individualmente. I biancoverdi lombardi concludono al 9° posto Francesco Gianola (Premana) con 12’39”, al 25° Filippo Bertazzini (Pol Albosaggia) con 13’00”, al 34° Giordano Contigiani (Gs Bernatese) con 13’06”, al 48° Javier Mercuri (Milano Atletica) con 13’22” e al 53° Nicolò Varesco (Pol Atl Brembate) con 13’33”.

Le Cadette hanno gareggiato su 3km, il Veneto piazza ben 4 atleti nei primi sei, a vincere è Beatrice Vedovato (Atl Albore Martellago) con 10’09”, al 2° posto Carolina Bagnati (Soc Atletica Bellinzago) con 10’11” e al 3° posto Margherita Vedovato (Atl Albore Martellago) con 10’21”. Le nostre concludono al 21^ Anita Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 11’12”, al 26^ Matilde Varisto (Pol Albosaggia) con 11’14”, al 32^ Asia Veraldi (Us Rogno) con 11’17”, al 34^ Nicole Aguti (Azzurra Garbagnate) con 11’22” e al 36^ Marta Prada (Euroatletica 2002) con 11’23”.

I risultati della classifica Cadette, Cadetti e combinata

La classifica Cadetti vede vincere con 381 punti il Piemonte, al secondo posto l’Emilia Romagna con 359 punti, al terzo posto il Veneto con 346 punti, la Lombardia chiude al 5° posto con 298 punti.

Il Veneto vince nelle Cadette con 390 punti, secondo il Piemonte con 376 punti e la Toscana terza con 348 punti, la Lombardia conclude al quinto posto con 295 punti.

Vince il titolo nazionale per la Combinata il Piemonte con 757 punti, al secondo posto il Veneto con 736 punti, al terzo posto l’Emilia Romagna con 692 punti, seguono la Liguria con 596 punti, la Lombardia con 593 punti, la Toscana con 591 punti, il Friuli Venezia Giulia con 528 punti, l’Umbria con 522 punti, la Puglia con 497 punti, la Marche con 486 punti, la Sicilia con 469 punti, la Sardegna con 444 punti, l’Abruzzo con 420 punti, la Campania con 410 punti, la Valle D’Aosta con 356 punti, il Molise con 252 punti e la Calabria con 211 punti.