Al via 125 terne nella staffetta maschile e 90 donne nella gara individuale

Al femminile vince Sarah McCormack; nella top ten le lecchesi Martina Bilora (6^) e Martina Brambilla (9^)

MORBEGNO – Dopo le gare giovanili, quasi 500 atleti (90 donne e 381 maschili) hanno partecipato alla 39^ edizione femminile e 65^ edizione maschile per la staffetta del mitico Trofeo Vanoni a Morbegno. La pioggia battente del venerdì ha messo a dura prova il percorso, fortunatamente il sole di sabato lo ha asciugato rendendolo percorribile, così domenica le gare si sono potute svolgere nonostante il meteo altalenante.

Vince l’irlandese Sarah McCormack davanti a Elisa Sortini e Alice Gaggi

Successo per l’irlandese Sarah McCormack in 21’22”, pochi secondi dietro l’Atletica Alta Valtellina con Elisa Sortini in 21’32”; terzo posto a Alice Gaggi in 22’54” per la La Recastello Radici Group. Molto bene le lecchesi al 6° e 9° posto rispettivamente con Martina Bilora in 24’01” per il Gs Escursionisti Falchi Olginatese e Martina Brambilla del Team Pasturo in 24’38”.

Le altre lecchesi al traguardo: 15^ Laura Basile 25’13” per il Gs Escursionisti Falchi Olginatese 25’13”; 22^ Michela Gritti 26’53” (4^ Juniores) per l’Atl. Colombo Costruzioni Lecco); 26^ Fabiola Ribeiro De Oliveira (3^ SF40) 28’08” per il Team Pasturo; 30^ Elena Rusconi (2^ SF45) 28’56” per il Csc Cortenova; 31^ Antonella Crucifero (2^ SF50) 29’03” per i Falchi Lecco; 32^ Ada Codega (3^ SF50) 29’07” per Premana; 40^ Anna Fazzini 30’36” per Premana; 49^ Elisabetta Arrigoni (7^ SF40) 30’59” per il Csc Cortenova; 51^ Sara Lizzoli 31’07” per Premana; 54^ Anna Busi (8^ SF40) 31’28” per Pol Pagnona; 65^ Isabella Gandin (9^ Juniores) 33’01” per la Pol Pagnona; 66^ Eleonora Gandin (10^ Juniores) 33’26” per la Pol Pagnona; 69^ Silvia Ferrario (9^ SM45) 34’07” per il Csc Cortenova; 84^ Veronica Bassu (11^ Juniores) 38’05” per il Ca Lizzoli e 86^ Gabriella Artusi (12^ SF50) 39’11” per la Pol Pagnona.

Al maschile vince la Francia con quasi 1’ di vantaggio sul Valchiese

Sono 4 le terne straniere nelle prime 6 staffette: vince la Francia in 1h31’39” (Quentin Meleux, Emmanuel Meyssat, Alexandre Fine), davanti agli azzurri S.A. Valchiese con 1h32’30” (Luca Merli, Marco Filosi, Alberto Vender), al 3° posto la Slovenia con 1h34’05” (Tomotej Becan, Miran Cvet, Klemen Spanring). I lecchesi chiudono al 12° posto con i Falchi Lecco in 1h41’05” (Simone Gilardi, Luigi Pomoni, Erik Gianola).

Le altre staffette lecchesi: 16° Team Pasturo 1h44’33” (Adriano Ticozzelli, Tiziano Bertoldini, Giovanni Dedivitiis); 21° C.A. Lizzoli 1h46’37” (Giovanni Malugani, Luca Lizzoli, Roberto Artusi), 23° Falchi Lecco 1h47’34” (Davide Perego, Stefano Dellungo, Simone Valsecchi), 37° Evolution Sport Team 1h51’14” (Stefano Mandile, Manuel Pizzolato, Alessandro Ganino), 53° Team Pasturo 1h56’49” (Daniele Donadoni, Tiziano Ripamonti, Simone Adamoli), 56° Premana 1h57’20” (Nicola Gianola, Michele Gianola, Danilo Gianola), 61° Ca Lizzoli 1h59’31” (Fausto Iobizzi, Stefano Isella, Fausto Lizzoli), 65° Pol Pagnona 2h00’48” (Ambrogio Artusi, Claudio Tagliaferri, Daniele Tagliaferri), 70° Pol Pagnona 2h02’13” (Fabio Buttera, Stefan Goretti, Giuseppe Bovino), 71° Csc Cortenova 2h02’18” (Lorenzo Pepe, Gianni Codega, Marco Piazza), 74° Premana 2h04’00” (Carlo Bellati, Enzo Gianola, Paolo Busi), 79° Pol Pagnona 2h05’53” (Italo Conti, Pietro Riva, Gianbattista Muttoni), 81° Runners Colico 2h07’18” (Antonio Castelluccio, Davide Ferrario, Paolo Brambilla), 83° Team Pasturo 2h08’07” (Cristian Colombo, Massimiliano Meroni, Paolo Colombo), 92° Falchi Lecco 2h12’17” (Paolo Beria, Andrea Grilli, Dritan Driza), 100° Ca Lizzoli 2h17’43” (Efisio Bassu, Daniele Aliprandi, Gabriele Lizzoli), 110° Cs Lizzoli 2h24’28” (Dario Aliprandi, Efren Lizzoli, Gianni Codega), 116° Ca Lizzoli 2h30’20” (Marco Freddi, Luca Vitali, Giacomino Lizzoli), 117° Pol Pagnona 2h31’45” (Alessandro Zucchi, Nilo Fazzini, Marino Tagliaferri), 122° Team Pasturo 2h41’26” (Ruben Gattinoni, Maurizio Invernizzi, Vincenzo Fuoco).