Ultra Trail del Lago di Como: dal 2020 un endurance da 270 Km e 17mila metri di dislivello

Il 12 ottobre l’edizione zero: 37 Km da Lecco a Esino

L’evento è inserito all’interno del Lecco Mountain Festival

LECCO – Da Lecco a Esino Lario attraversando i sentieri delle Grigne: 37 Km di corsa in montagna, 3600 metri di dislivello positivo e un massimo di 100 atleti provenienti da tutta Italia ai nastri di partenza.

Le vette lecchesi ospiteranno l’edizione zero di Utlac, l’Ultra Trail del Lago di Como. La partenza il 12 ottobre alle ore 9 da piazza Garibaldi, nell’ambito del Lecco Mountain Festival.

L’arrivo è previsto entro le ore 18 a Esino Lario, la perla delle Grigne. Il percorso si snoderà lungo la Val Calolden e la Grigna Meridionale, passando poi per l’Alpe di Campione, risalendo le pendici della Grigna Settentrionale fino alla vetta. Infine, una lunga discesa sul versante nord del gruppo per arrivare al Cainallo e ad Esino Lario.

Un’edizione zero, che vede alla regia il comitato operativo composto da Alpine Studio e Polisportiva di Esino Lario, che si propone come una sorta di test in vista della gara “Lago di Como Endurance Trail” già in programma per ottobre 2020, il sogno atteso da anni dagli ultra trailer lombardi. La corsa del 2020, che si svolgerà a cadenza annuale, attraverserà i sentieri sulle montagne che circondano il lago di Como per circa 270 km e 17.000 metri di dislivello in salita, da percorre entro 90 ore.