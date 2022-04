A luglio 24 ore di calcio allo stadio Rigamonti Ceppi di Lecco

L’evento finanzierà un progetto benefico in favore dell’Ucraina

LECCO – Dinamo Kiev contro Shakhtar Donetsk: saranno queste le due squadre ideali che si sfideranno in una partita del cuore allo stadio Rigamonti Ceppi per la Maratona del Calcio 2022.

La manifestazione, organizzata dall’omonimo comitato, torna dopo due anni di assenza causa Covid per riunire ancora una volta la comunità lecchese in un evento di sport e beneficenza.

“La volontà è quella di ripartire, di guardare oltre a quello che è accaduto in questi due anni e sensibilizzare rispetto a ciò che sta accadendo oggi, in Ucraina, che stiamo vivendo non sono indirettamente, perché diverse persone fuggite dalle loro città oggi sono parte della nostra comunità. Quest’anno la Maratona è dedicata a loro” spiega dall’organizzazione Luca Dossi.

Non a caso lo slogan scelto è “Diamo un calcio alla guerra, sognando la pace”, in un’edizione da 24 ore che si svolgerà tra il 2 e il 3 luglio allo stadio di Lecco. Il fischio di inizio si terrà alle 11 di sabato 2 luglio e si giocherà fino alle 2 della notte per poi riprendere, dopo la pausa notturna, alle 8 della mattina e terminare alle 18 di domenica pomeriggio.

Una manifestazione, come detto, benefica: “Ogni anno cerchiamo un progetto concreto a cui contribuire e legato al nostro territorio – spiega Dossi – abbiamo scelto di sostenere Cassago Chiama Chernobyl, associazione da decenni impegnata in aiuti all’Ucraina e il progetto nello specifico riguarda la realizzazione di una casa famiglia. Cercheremo inoltre di coinvolgere i ragazzi ucraini ospiti nel nostro territorio e ci piacerebbe tra noi anche Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar che stiamo cercando di contattare per invitarlo all’evento”.