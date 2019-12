Una grande festa e premiazioni per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Cena di fine anno per atleti, allenatori e società dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Festa e premiazioni per la grande realtà sportiva lecchese

LECCO- Come da tradizione, l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni ha organizzato una cena di fine anno per tutti con premiazioni per gli atleti che si sono distinti nel corso della stagione che sta per lasciare il testimone al nuovo anno. Al HN sede del conviviale ormai da parecchi anni, si sono ritrovati sabato sera gli atleti del sodalizio giallo blu per la consueta cena sociale di fine anno e per le successive premiazioni tanto attese dagli atleti.

Prima il rinfresco di benvenuto e successivamente la foto rituale con tutti , atleti e allenatori rigorosamente in posa sulle scale della hall, spazi che ormai stanno andando stretti al gruppo che di anno in anno vede aumentare il numero degli atleti.



Un minuto di silenzio e tanti applausi per Antonio Ianni

Doveva essere presente al conviviale, invece il destino ha voluto diversamente e nella serata di giovedì il tecnico Antonio Ianni, molto apprezzato, è scomparso recentemente lasciando un vuoto incolmabile tra chi lo conosceva, atleti e genitori che non hanno potuto far altro che asciugare le lacrime.

In un filmato un anno di successi

In attesa delle premiazioni, la cena sociale e successivamente tra l’attenzione di tutti e con tifo da stadio, sono passate le immagini curate magistralmente da Alessandro Sesti di un anno di successi con medaglie mondiali e europee conquistate dagli atleti del sodalizio lecchese.

Le premiazioni

La copertina non poteva essere che per lei, Elisa Pastorelli fresca campionessa mondiale a squadre tra le Juniores nel campionato di corsa in montagna di Villa La Angostura, ma anche campionessa europea sempre a squadre e anche campionessa italiana individuale sempre in montagna.

Elena Fustella quattro titoli nazionali, argento agli europei Master di corsa su strada e argento a squadre nel cross assieme a Carmen Piani che vince anche il bronzo sui 10km in strada, Matteo Masetti campione europeo Fssi di lancio del giavellotto.

E dopo i titoli internazionali, premiati quelli italiani individuali e a squadra

Giacomo Proserpio due titoli nel lancio del martello Promesse e maglia azzurra in due occasioni, le Allieve Veronica Besana 2 titoli italiani e un argento individuali e due in staffetta , Clarissa Boleso 2 titoli in staffetta e un bronzo individuale, Lisa Galluccio 2 titoli in staffetta, Alessia Gatti 2 titoli in staffetta, Simone Cairoli campione italiano Assoluto eptathlon indoor, Patrick Olcelli titolo nel getto del peso Allievi, Andrea Chiara Pozzi, Valentina Gilardoni e Emma Pastorelli titolo di società nelle prove multiple Allieve, Simone Bossetti, Giovanni Dedivittis e Andrea Rota titolo nella corsa in montagna Juniores, titoli per le Allieve nel campionato di specialità nel mezzofondo e nella velocità.

I premiati per i titoli regionali, la partecipazione agli Assoluti e le medaglie ai campionati italiani di categoria

Mattia Castellazzi, Laura Renna, Marco Leone, Mattia Padovani, Daniele Uccheddu, Diop Mory, Abenezer Mandelli, Giulia Cascio, Elisa Nobili, Federica Maggi, Silvia Crippa, Luca Barbini, Marika Sironi, Nicole Acerboni, Marco Aondio, Clelia Corti, Ilaria Dal Magro, Matteo Dozio, Federica Lega, Soueido Sinka, Mattia Sottocornola, Elisa Storni, Amos Vittori, Bianca Pizzi, Beatrice Porcu, Alessia Sala, Luca Sesti, Camilla Valsecchi, Christian Jacovone, Pietro Roncareggi, Marco Agliati, Andrea Colombo, Andrea Monti e Andrea Petazzi il lunghissimo elenco dei premiati.

Prima del taglio della torta, l’intervento degli ospiti presenti

Maurizio Longoni, segretario tutto fare della società, in questa occasione in veste di speaker, lascia il microfono al presidente del sodalizio lecchese, Lucia Morandi. Da lei un sunto della stagione trascorsa, un augurio per continuare sempre su questa strada e una frecciatina all’assessore allo sport presente tra gli invitati. Dopo il presidente sociale, ecco Gianni Mauri a sua volta presidente ma del comitato regionale, anche da parte sua un plauso ai risultati ottenuti dai giallo blu che non sono per lui una sorpresa visto che gli vede gareggiare sempre sui campi, un plauso da parte sua alla famiglia Colombo, presenti con l’architetto Luigi e in questa occasione accompagnato dai genitori Antonio e Elisa, e in dono ha portato la divisa regionale che ha dato in omaggio all’architetto Luigi che si è ripromesso a questo punto di rimettersi a correre.

E’ seguito l’intervento dell’assessore allo sport Roberto Nigriello: “ Sarebbe stato più semplice non presentarmi questa sera alla vostra festa, l’anno scorso ci avevo messo la faccia e vi avevo promesso il rifacimento della pista di atletica al centro sportivo del Bione: purtroppo per cause non volute da noi, il tempo in primis e questioni burocratiche , fanno si che lo stato attuale sia sotto gli occhi di tutti. Vi assicuro che stiamo tenendo monitorato lo stato dei lavori anche se purtroppo per dicembre sicuramente non ci saranno grosse novità e non resta che confidare nel bel tempo per poter almeno a gennaio continuare con i lavori, sarebbe inutile fare le cose di fretta adesso e tra qualche anno ritrovarci in condizioni disagiate, condizioni come quelle che state affrontando voi per spostarvi in provincia e fuori provincia per continuare ad allenarvi decentemente”.

Gian Paolo Riva presidente del comitato provinciale, a sua volta si è augurato che i lavori si concludano in fretta “ Sono al terzo mandato e nel 2019 si conclude, nei miei due precedenti ho inaugurato le piste di Como e Rovellasca e mi piacerebbe finire in bellezza , tre mandati , tre piste e quindi il mio augurio e che anche la pista di Lecco sia finita al più presto”.

Luigi Colombo, della famiglia che da più di 30 anni affianca il suo nome all’atletica Lecco come sponsor unico, si complimenta per i risultati ottenuti e fa un augurio perché anche nella prossima stagione se ne riescano a raggiungerne altrettanti e a fare ancora meglio e a voluto ricordare che per riuscire in questo, sono importanti tre ingredienti, il credo, l’impegno e l’etica e se ci saranno, i risultati arriveranno sicuramente.

Taglio della torta e un arrivederci al prossimo anno per concludere la serata

E come tradizione il taglio della torta che riporta il logo sociale, questa volta è toccato alla signora Elisa Colombo assieme a Elisa Pastorelli affondare la lama nella prelibatezza appositamente preparata e che dopo la foto di rito, è tornata in porzioni a tavola per la gioia di tutti i commensali.