Val Palot, sorride Bucciardini (SC Lecco): due volte 2° nello Slalom

Buone prestazioni nel doppio appuntamento FIS per il portacolori lecchese

VAL PALOT – Doppio successo per Diego Bucciardini in Val Palot dove, tra martedì e mercoledì, si sono volti due Slalom Speciali FIS. Per il portacolori dello Sci Club Lecco sono arrivati due secondi posti a dimostrazione dell’ottimo stato di forma dello slalomista lecchese.

Nella gara di martedì, Bucciardini ha chiuso le due manche con il tempo totale di 1’21”06 a 22 centesimi del vincitore, l’andorrano Axel Esteve. A chiudere il podio l’italiano Federico Romele con 57 centesimi di ritardo.

Per lo Sci Club Lecco ottima performance anche di Luca Bianchi che sfiora il podio chiudendo al 4° posto. Più dietro Ruggero Traniello 27°. Fuori nella prima manche Matteo Berera, Alessandro Pizzi, Giacomo Galli e Nico Picech.

Nella gara di mercoledì, altro exploit di Bucciardini che si ripete, salendo nuovamente sul secondo gradino del podio formando le lancette del cronometro sul tempo totale di 1’21”01. A fare meglio Alex Gimenez Rius al traguardo in 1’20”90. Chiude il podio l’armeno Gleb Mesesov in 1’21”10. Al 41° posto Nico Picech. Tutti fuori nella prima manche gli altri, quindi: Berera, Pizzi, Galli, Traniello e Bianchi.