Veronica Besana vince il titolo italiano Promesse indoor sui 60hs

ANCONA – Week-end con il campionato italiano indoor Juniores e Promesse, 52 titoli in palio tra corse, salti e lanci per le categorie Juniores e Promesse. Cadono tre titoli italiani, due per i 60hs Promesse e uno per il salto con l’asta Juniores.

Splendida la lecchese Veronica Besana in gara sui 60hs Promesse: subito vince la 2^ batteria in 8”27, in semifinale vince in 8”15 e migliora il suo personale. Già contenta per il personale, nella finale si catapulta sul traguardo in 8”10, titolo italiano, record italiano Promesse, record regionale Promesse e Assoluti. Un risultato incredibile e pensare che da gennaio fino a domenica sera ha migliorato o uguagliato il personale 7 volte (8”27 il 7 gennaio, 8”21 e 8”20 il 14 gennaio e due volte 8”17 il 21 gennaio e ieri sera 8”15 e 8”10).

Gli altri lecchesi per i tempi e posizioni per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e per la Bracco

Per gli 800m Promesse Marco Aondio in gara nella 3^ serie: 1’53”15 il suo tempo e 5° posto; Federica Dozio nel getto del peso Promesse con 12,95m si classifica al 6° posto; Diseysson Juniores Goho nei 60hs Promesse 3° classificato in 8”33 nella 3^ batteria, nella seconda semifinale conclude al 6° posto in 8”28 senza arrivare alla finale a 8, per lui 9° posto finale. Jonut Puiu in gara per i 1500m Promesse, chiude al 4° posto 3’57”25 nella 1^ serie, al riepilogo tra le due serie il lecchese è 12°. Alessia Gatti in gara sui 60m Promesse, 7”80 in batteria 3 con il 6° posto, al riepilogo un risultato che vale il 13° posto. Mattia Tacchini in gara nei 60m Promesse, nella 3^ batteria corre in 7”02, si qualifica per la semifinale 3 e conclude al 6° posto in 6”95, al riepilogo è 14°. Ilaria Menatti, derviese che gareggia con la Bracco Atletica, sui 1500m Promesse conclude all’8° posto in 4’46”04.

Classifica del Cds indoor

Al maschile tra le Promesse vince il Cus Pro Patria Milano con 56 punti, per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni 20° con 16 punti. Al femminile tra le Promesse vince l’Atl Brescia con ben 106 punti, i lecchesi concludono al 12° con 20 punti. Tra gli Juniores maschile vincono l’Atl Stud. Rieti Andrea Milardi con 73,5 punti, al femminile a vincere sono le atlete della Bracco Atletica con 55 punti.