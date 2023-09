Vertical del Magnodeno 2023: Elia vince e sbriciola il record di Golinelli

Nella classifica femminile vittoria di Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza) in 48’20’6

Elia (Osa Valmadrera) stoppa le lancette del crono sul tempo record di 34’31”6, cancellando il 35’17” firmato da Golinelli nel 2014

LECCO – Un’ottava edizione che resterà nella storia o comunque destinata a rimanere negli annali quella del Vertical del Magnodeno 2023. A renderla speciale questa mattina ci ha pensato Andrea Elia dell’Osa Valmadrera, capace di macinare i 3 chilometri e 200 metri di percorso per 1000 metri di dislivello positivo in soli 34’31”6 firmando il nuovo record di gara.

Elia ha sbriciolato quello precedente del fortissimo Nicola Golinella che nel 2014 stoppò le lancette del crono sul tempo di 35’17”. Andrea Elia ha abbassato l’asticella di oltre 46 secondi sfoderando una prestazione da applausi.

Al 2° posto Alessio Mainetti (Asd Rovinata) che ha chiuso in 38’28”2 e al 3° posto Nicola Castellazzi (PLC) col tempo di 40’51”3.

Al femminile regina incontrastata della Vertical del Magnodeno 2023 è stata Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza) che chiuso col tempo di 48’20’6. Alle sua spalle Patrizia Rusconi (Osa Valmadrera) 2^ col tempo di 51’23”9 e Monica Maltese (Team Otc) completa il podio arrivando 3^ in 53’59”4.

Gara attesissima quella di stamattina con oltre 100 atleti al nastro di partenza piazzato in via Ferrari (220 m) e arrivo in cima al Magnodeno (1236 m) con una giornata praticamente perfetta a fare da cornice caratterizzata da sole e temperatura calda ma non in modo eccessivo.

8^ edizione, che come sempre si svolge all’interno del programma della Festa rionale di Maggianico, archiviata nel migliore dei modi, resa ancora più speciale dal nuovo record di gara griffato da Andrea Elia dell’Osa Valmadrera.

Organizzazione come sempre perfetta, realizzata con la collaborazione degli Alpini della Sezione Maggianico-Chiuso, del gruppo sportivo A.S.D. Falchi Lecco e dell’Associazione Alde.