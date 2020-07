Volley. Conferme in casa Picco Lecco, Rachele Mainetti vestirà la maglia di libero

Prosegue il mercato della società biancorossa

La giovane mandellese giocherà in B1 nel ruolo di libero

LECCO – Continua senza sosta il volley mercato in casa Pallavolo Lecco Alberto Picco e continuano anche le conferme in quello che sarà il roster biancorosso che prenderà parte al campionato di Serie B1 femminile 2020/2021. Ad essere confermata nella giornata odierna è la giovane mandellese Rachele Mainetti, prodotto del settore giovanile biancorosso e, da qualche stagione, in pianta stabile in prima squadra.

Negli anni passati, siamo sempre stati abituati, a vederla in campo nel suo ruolo di schiacciatrice, in questa stagione la vedremo invece protagonista di un cambio di ruolo: vestirà infatti la maglia di libero. “A Rachele vanno i nostri più sinceri auguri per una stagione ricca di soddisfazioni come quelle passate in cui possa dimostrare tutto il suo potenziale in cui la società crede fermamente” dicono dalla società.

“Ho deciso di rimanere alla Picco Lecco anche per questa stagione innanzitutto perché il progetto che mi è stato presentato rappresenta a pieno quello che voglio fare – dice Mainetti -. Un’ulteriore motivazione è il modo in cui è finito il campionato dell’anno passato: mi piacerebbe ricominciare da dove abbiamo interrotto sperando di fare ancora meglio.

Il mio obiettivo è sicuramente quello di avere una crescita personale imparando dalle mie compagne e dagli allenatori quanto più possibile ma anche di dare un contributo concreto alla squadra. L’obiettivo più grande penso sia quello di allenarsi, migliorare e vincere.

A tutti i tifosi che sono venuti a vederci fin ora vorrei dire che spero che non appena si potrà ricominciare a frequentare i palazzetti vengano a sostenerci. Mi piacerebbe vederne sempre di più. Quindi… tutti al Bione a esultare per la Picco Lecco!”

Il ruolo del libero? “Già l’anno scorso durante gli allenamenti avevo provato questo ruolo, e mi ero trovata molto bene. Sono molto contenta di aver avuto questa possibilità, spero di migliorare nei fondamentali e di imparare molto dalle compagne più esperte”.