Volley. La giovanissima Noemi Marsengo approda alla Picco Lecco

LECCO – Il mercato biancorosso non si interrompe nemmeno nel mese di agosto: la giovanissima Noemi Marsengo schiaccerà al “centro” per l’AcciaiTubi Pallavolo Picco Lecco nella stagione 2021/2022. Centrale, classe 2002, approda alla corte di Coach Gianfranco Milano alla sua quarta stagione in Serie B, la terza in B1, dopo due annate alla Lilliput Settimo Torinese e, l’ultima appena trascorsa, al Volley Certosa in serie B2 (insieme alle neo-biancorosse Bracchi e Lanzarotti).

Tra le precedenti esperienze trovano spazio le annate trascorse tra le giovanili del Volley Parella Torino (con cui vince le finali provinciali all’età di 14 anni) ed un sesto posto alle Kinderiadi 2017 con la regione Piemonte.

Un altro innesto giovanissimo, che coach Milano, saprà certamente valorizzare per regalare ai tifosi e alla società grandi soddisfazioni e contribuire al raggiungimento delle ambizioni biancorosse: “Sono molto contenta e fiera di essere una nuova atleta della Pallavolo Picco Lecco – ha detto -. Conosco questa grande società dai miei primi esordi in B1 nel mio percorso pallavolistico ed è questo uno dei motivi principali che mi hanno spinta a voler entrare a far parte di questo progetto molto ambizioso. Mi aspetto grandi cose da questa stagione e non vedo l’ora di conoscere le mie compagne, di lavorare con uno staff di grande livello e con Gianfranco Milano, un allenatore di cui tutti mi hanno parlato molto bene!”.