Volley. L’AcciaiTubi Picco Lecco fermata dal Warmor Volley Gorle

Partita all’ultimo sabato sera al Bione

“Approccio alla gara non ideale dovuto forse all’emozione”

LECCO – Sconfitta per AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco fermata in casa dalle avversarie del Warmor Volley Gorle. Una partita all’ultimo respiro che ha animato il Bione nella serata di sabato. Le ragazze allenate dal coach Milano hanno tentato il tutto per tutto, ma alla fine Warmor Volley Gorle si è imposto per 3 set a 2 (20-25 24-26 25-17 25-22 13-15).

L’avvio del primo set vede subito una situazione di grande equilibrio nella prima metà, poi una serie di battute positive di Lancini e alcune belle conclusioni di Ratti portano la Picco in vantaggio. E’ il Gorle a proporre un gioco più aggressivo e a chiudere il set sul 20 a 25. La seconda frazione di gioco si presenta come la fotocopia della prima. Il Gorle Volley parte bene e resta davanti per tutta la prima parte del set. Il set si conclude punto a punto col punteggio 24-26.

Picco completamente nuova nel terzo set, più aggressiva e con conclusioni precise. Dopo l’avvio difficoltoso che ricalca le prime due frazioni di gioco, la Picco chiude sul punteggio di 25 a 17. Le padrone di casa si aggiudicano anche il quarto set, ribaltando il trend dei primi due parziali (25-22). Il quinto set parte con il Gorle Volley sempre davanti, che si aggiudica anche questo importante set per un soffio.

“C’è stato un approccio iniziale non ideale alla gara dovuto forse all’emozione. Abbiamo faticato tanto a fermare il gioco avversario con il risultato che eravamo in difficoltà nell’intaccare il loro muro-difesa – ha detto coach Milano -. Siamo stati succcubi di questa situazione per la gran parte della partita. L’inserimento di Bracchi sicuramente ci ha dato più incisività in attacco e siamo stati bravi a tener duro. Nel complesso sono contento della prestazione, non era facile ribaltare la situazione. Le avversarie hanno dimostrato ottime capacità organizzative in difesa e alcuni elementi davvero in buona condizione. Non abbiamo portato a casa il quinto set solo per un soffio, ma il punto guadagnato è ottimo. Sono fiducioso sulle capacità della squadra e abbiamo dimostrato di essere tosti anche noi”.

AcciaiTubi Picco Lecco VS Warmor Volley Gorle 2-3 (20-25; 24-26; 25-17; 25-22; 13-15)

Acciaitubi Picco Lecco: Rimoldi 6, Bracchi 21, Lancini 16, Rettani 7, Ratti 23, Marsengo 9, Zingaro 3

Durata set: 27’, 32’, 23’, 28′, 20′ Totale 2h10’

Note: Acciaitubi Picco Lecco: battute vincenti 7, battute sbagliate 16, muri 14, attacco 34%, ricezione positiva 60%.