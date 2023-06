XVIII° Meeting Nazionale Giovanile città di Chiari, quasi 1600 atleti in gara

Ben 31 batterie per 172 atleti negli 80m nelle Cadette

Pietro Cesana vince il getto del peso, 2° Pietro Selva nel salto in lungo e 3^ Gemma De Capitani per i 300 metri

CHIARI – Quasi 1600 atleti hanno gareggiato ieri, venerdì 2 giugno alle gare della XVIII° Nazionale Giovanile Città di Chiari, 112 società arrivati fino dalla Sardegna, Sicilia, Lazio, Trentino, Veneto, Reggio Emilia, Piemonte.

In gara dai Cadette/i e Allieve/i, 37 in gare, corsa, salti e lanci, 67 atleti lecchesi e tre sono riusciti a salire sul podio, Pietro Cesana (Pol Mandello) nei Cadetti nel getto del peso con 13,21m nuovo primato personale, 2° posto Pietro Selva (Atl Lecco Colombo Costruzioni) negli Allievi nel salto in lungo con 6,30m e 3^ Gemma De Capitani (Up Missaglia) per i 300m con 41”97 nuovo primato personale.

Tutti i vincitori per ogni gara e tutti i lecchesi

Cadette.

· 80m: 1^ Martina Bettoni 10”20 (Atl Riccardi Milano 1946), 24^ Giulia Anderbegani 10”96 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 77^ Annalisa Cantù 11”44 (Merate Atl Promoline),106^ Margherita Majer 11”69 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 117^ Veronica Bettoni 11”78 (Pol Lib Cernuschese), 135^ Sara Negrini 12”02 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 140^ Giorgia Crippa 12”10 (Up Missaglia), 148^ Marta Tentori 12”23 (Merate Atl Promoline), 153^ Giorgia Biffi 12”34 (Merate Atl Promoline), 158^ Gaia Amadeo 12”47 (Pol Lib Cernuschese), 160^ Emma Campana 12”58 (Merate Atl Promoline), 170^ Sofia Fumagalli 13”09 (Up Missagllia), 171^ Elisa Frigerio 14”10 (Up Missaglia).

· 1000m: 1^ Matilde Paggi 3’05”87 (Gp Valchiavenna), 14^ Gaia Rigamonti 3’17”90 (Gs Virtus Calco), 24^ Greta Chedini 3’27”31 (Up Missaglia), 29^ Emma Pozzi 3’30”98 (Us Derviese), 35^ Giulia Barucci 3’37”87 (Pol Lib Cernuschese), 37^ Francesca Passoni 3’38”99 (Merate Atl Promoline), 45^ Gulia Monzani 3’49”40 (Merate Atl Promoline), 50^ Marianna Chiappa3’52”09 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 56^ Matilde Bellani 4’02”60 (Up Missaglia).

· 300m: 1^ Vittoria Torazzi 40”84 (Brixia Atletica 2014), 3^ Gemma De Capitani 41”97 (Up Missaglia), 44^ Jessica Malavenza 47”17 (Pol Lib Cernuschese), 69^ Beatrice Molinari 50”21 (Pol Lib Cernuschese), 80^ Giada Biffi 54”71 (Merate Atl Promoline).

· 80hs: 1^ Mariasole Malcisi 12”04 (Brixia Atletica 2014), 7^ Adelaide Castagna 12”93 (Pol Mandello), 23^ Marta Tintori 15”78 (Merate Atl Promoline).

· Salto con l’asta: 1^ Aurora Ragusa 3,25m (100 Torri & Vigevano Atl Young).

· Salto in lungo: 1^ Francesca Bertolotti 5,31m (100 Torri & Vigevano Atl Young), 41^ Annalisa Cantù 4,00m (Merate Atl Promoline), 69^ Emma Campana 3,51m (Merate Atl Promoline).

· Getto del peso: 1^ Vera Quintana 12,14m (Us Sangiorgese), 11^ Giulia Anderbegani 7,77m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 26^ Sara Negrini 6,06m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

· Lancio del disco: 1^ Vera Quintana 34,18m (Us Sangiorgese).

Cadetti:

· 80m: 1° Andrea Tironi 9”30 (Pol Imiberg), 9° Samuele Petrolo 9”78 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 30° Luca Teruzzi 10”24 (Merate Atl Promoline), 32° Francesco Luigi Cammisa 10”25 (Pol Lib Cernueschese), 34° Dante Pusceddu 10”28 (Pol Lib Cernuschese), 50° Riccardo Penati 10”53 (Up Missaglia), 86° Mirko Moscatelli 11”28 (Pol Lib Cernuschese), 89° Nicola Scaccabarozzi 11”61 (Up Missaglia).

· 1000m: 1° Mattia Martin 2’43”88 (Atl Malnate), 13° Christian Guido Acerboni 2’51”41 (Us Derviese), 17° Federico Forni 2’52”43 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 22° Lorenzo Trincavelli 2’55”77 (Pol Mandello), 49° Daniele Arlati 3’05”94 (Merate Atl Promoline), 67° Amos Malacrida 3’12”63 (Merate Atl Promoline), 73° Leonardo Simoncelli 3’18”47 (Merate Atl Promoline), 86° Edoardo Maria Mozzanica 3’34”53 (Merate Atl Promoline).

· 300m: 1° Alessio Ferrari 36”26 (Atl Gessate), 5° Alessandro Stella 38”71 (Merate Atl Promoline), 18° Samuele Petrolo 40”20 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 34° Pietro Scaccabarozzi 42”45 (Up Missaglia), 38° Alessandro Airoldi 42”72 (Pol Lib Cernushese), 50° Luca Teruzzi 43”71 (Merate Atl Promoline), 63° Rayan El Hami 46”51 (Merate Atl Promoline.

· 100hs: 1° Daniele Francesco Militello 14”09 (Atl Monza).

· Salto con l’asta: 1° Giovanni Cesare Carnelos 3,90m (Atl Brusaporto).

· Salto Triplo: 1° Alessandro Brighenti 12,30m (Brixia Atletica 2014), 15° Riccardo Lanfranconi 9,66m (Pol Mandello), 16° Andrew Curmà 9,64m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

· Getto del peso: 1° Pietro Cesana 13,21m (Pol Mandello), 7° Edoardo Colleoni 9,64m (Merate Atl Promoline).

· Lancio del Martello: 1° Stefano Cassissa 38,68m (Sesto 76 Lisanza).

Allieve:

· 100m: 1^ Ginevra Baglioni 12”30 (Atl Stud Andrea Milardi).

· 400m: 1^ Alice Caglio 57”12 (Atl Vis Nova Giussano).

· 1500m: 1^ Olivia Alessandrini 4’36”06 (Atl Bergamo 1959 Oriocenter), 5^ Teresa Buzzella 4’55”06 (Bracco Atl).

· 100hs: 1^ Eleonora Morelli 14”56 (Atl Brescia 1950).

· Salto in alto: 1^ Sofia Donati 1,67m (Atl Bergamo 1959 Oriocenter).

· Salto triplo: 1^ Gloria Rambaldini 10,88m (Motus Atl Castegnato), 4^ Martina Ravasio 10,40m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

· Salto con l’asta: 1^ Elena Pezzali 3,65m (Interflumina è Più Pomì).

· Getto del peso: 1^ Anna Cassotti 9.91m (Cus Brescia), 6^ Francesca Prince Kouton 8,87m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

· Lancio del Giavellotto: 1^ Sofia Frigerio 43,88m (Bracco Atl).

· Lancio del disco: 1^ Sofia Tralli 35,03m (Cus Pavia), 10^ Agnese Camesasca 21,57m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 16^ Marta Besana 18,32m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Allievi:

· 100m: 1° Matteo Bazzoni 11”5 (Pol Gb Vighenzi), 17° Andrea Goldonetto 11”76 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

· 400m: 1° Riccardo Fumagalli 49”28 (Daini Carate Brianza), 4° Davide Sabadini 51”23 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 33° Davide Cappello 56”99 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 38° Matteo Bellenzier 59”59 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 40° Matteo Piazzi 59”94 (Us Derviese).

· 1500m: 1° Lorenzo Tomera 4’16”68 (Gp Valchiavenna), 13° Narco Tiziano Fusi 4’29”53 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 21° Alessandro Meda 4’44”82 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

· 110hs: 1° Davide Renati 14”70 (Cremona Sportiva Atl Arvedi), 5° Giovanni Negrini 15”49 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

· Salto con l’asta: 1° Riccardo Befani 4,80m (Atl, Spoleto).

· Salto in alto: 1° Filippo Bianchini 1,98m (Atl Monza).

· Salto in lungo: 1° Davide Giardina 6,36m (Team-A Lombardia), 2° Pietro Selva 6,34m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

· Lancio del martello: 1° Federico Lentini 60,13m (Dil Milone), 11° Andrea Magni 41,15m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

· Getto del peso: 1° Bryant Nosa Khor Emovon 15,22m (Team Atletico-Mercurio Novara).

· Lancio del giavellotto: 1° Andrea Baldo 55,04m (Pro Sesto Atl Cernuschese), 9° Giacomo Arienti 37,25m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).