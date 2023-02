Abbadia. Corsa del viandante, a fine marzo torna la competizione

Iscrizioni aperte per la gara non competitiva di domenica 26 marzo

10 km alla scoperta delle bellezza di Abbadia, tra lago e monti

ABBADIA – Poco meno di un mese e sarà di nuovo Corsa del viandante: giunta alla 17° edizione, la gara non competitiva attraverserà domenica 26 marzo, come di consueto, parte del famoso sentiero nel territorio di Abbadia Lariana, alla scoperta delle bellezze, soprattutto naturalistiche, che la circondano. Era dal 2019 che l’evento non si riproponeva, per via dell’emergenza sanitaria.

Indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, gli atleti dovranno sfidarsi su 10 km di percorso con dislivello di quasi 500 metri, partendo dal Parco di Chiesa Rotta, senza superare il tempo massimo di due ore.

A seguire un ricco ristoro e le premiazioni. A disposizione degli atleti spogliatoi e docce per cambiarsi. Entro il 23 marzo iscriversi alla competizione costerà 10 euro, oltrepassata questa data 15 euro. Pacco gara garantito ai primi 150 iscritti.

Oltre al Comune, impegnati nell’organizzazione dell’evento anche la Pro Loco e Team Pasturo.

LOCANDINA