Basket. Alessandro Allevi alla Tecnoadda Mandello

Lasciata l’Enginux Calolziocorte

Tre punti all’esordio nella sconfitta contro Gorgonzola

MANDELLO – Colpo di mercato a sorpresa per la Tecnoadda Mandello di coach Marco Pozzi. La formazione arancioblu si è assicurata le prestazioni di Alessandro Allevi.

Allevi, ala ventenne di poco più di centonovanta centimetri, è cresciuto nelle giovanili della Gimar Lecco. Lo scorso anno aveva lasciato la società lecchese per giocare con la Medinmove Vercurago in serie D. Le buone prestazioni in campo coi coguari gli sono valse la chiamata dell’Enginux Calolziocorte in Cgold, dove non ha trovato molto spazio: tre punti e due rimbalzi a partita in poco più di dieci minuti di gioco.

“Abbiamo avuto l’opportunità di aggiungere un giovane interessante al roster, in questa maniera possiamo compensare l’addio di Anghileri. Speriamo che si inserisca in fretta e possa darci una mano nel girone di ritorno” ha dichiarato coach Marco Pozzi.

L’esordio di Alessandro Allevi è avvenuto ieri sera sul campo di Gorgonzola. Per l’ala tre punti, altrettanti rimbalzi in quindici minuti di campo, prima di uscire per raggiunto limite di falli a carico.