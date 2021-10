Basket C Silver. Domani sera il “derby” tra Mandello e Calolzio

Coach Mazzoleni: “Non siamo al completo, ma venderemo cara la pelle”

Coach Tocalli: “Calolzio è la miglior difesa del girone, dobbiamo giocare con intensità”

LECCO – Venerdì 22 ottobre andrà in scena per la prima volta il “derby” tra Enginux Calolziocorte e Tecnoadda Mandello nel campionato di C Silver, dopo la “sgambata” amichevole fatta prima dell’inizio del campionato. Le due squadre arrivano alla partita in maniera molto differente: Mandello ha il vento in poppa e comanda il girone da imbattuta. Calolzio sta avendo un cammino altalenante e sabato scorso ha perso male in casa di Morbegno.

A livello di numeri, al momento Mandello ha il miglior attacco del girone (314 punti segnati, quasi 80 di media a partita) e Calolzio la miglior difesa insieme a Desio (235 punti), un punto meno dei mandellesi.

Per quanto riguarda le classifiche individuali, il lariano Stefano Radaelli è attualmente il miglior marcatore, unico oltre i venti punti di media. Dietro di lui il calolziese Martino Rusconi, con 59 punti in quattro partite.

Calolzio arriva alla partita con più di un giocatore acciaccato. “Giocheremo contro la squadra più in forma del campionato senza essere nelle migliori condizioni. Sicura l’assenza di Farinatti, che ne avrà almeno per un altro paio di settimane, ma anche Meroni potrebbe non essere della partita – dichiara coach Angelo Mazzoleni – Ci servirà giocare la partita perfetta, soprattutto mentalmente, sperando che i giovani siano in grado di darci una mano. Sarà una gara difficile, ma venderemo cara la pelle”.

Il coach di Mandello Federico “Chicco” Tocalli non si fida degli avversari e non prende sottogamba il match. “Andremo ad affrontare una squadra molto fisica, che avrà voglia di riscattarsi dopo la sconfitta contro Morbegno. Nei derby si sa che la classifica non conta, e reputo Calolzio la miglor difesa del nostro girone. Per vincere dobbiamo replicare la buona prova messa in campo contro Cantù, fatta di intensità e tanta difesa”.