Basket CSilver. Coach Marco Pozzi resta a Mandello. Tocalli out

Proseguirà anche in Silver il connubio vincente

Rinuncia il vice coach Federico Tocalli

MANDELLO – La conferma dell’allenatore che ha fatto la storia della società, ossia la prima propozione in Csilver, dovrebbe essere un fatto scontato. In realtà le strade della Tecnoadda Mandello e di coach Marco Pozzi hanno rischiato di dividersi, e la scelta era tutta da imputarsi all’allenatore, stanco e voglioso di passare più tempo con la famiglia. Per fortuna tutto è finito bene e l’allenatore brianzolo inizierà a settembre il terzo campionato consecutivo con la squadra arancioblu.

“Ho comunicato alla società l’intenzione di proseguire per almeno un’altra stagione – dichiara coach Marco Pozzi – mi sono preso qualche giorno di tempo e poi ho deciso di continuare. Settimana prossima ci incontreremo per definire i programmi e capire come poter rinforzare il roster a disposizione.”

Grande soddisfazione tra la dirigenza mandellese, che mai aveva pensato di sostituire l’allenatore. “Per noi la conferma era scontata, ma lui ci ha chiesto una settimana di tempo per fare le sue valutaizioni. Alla fine tutto è andato per il verso giusto” dichiara il dirigente Luca Fagetti.

Chi non farà più parte dello staff mandellese è coach Federico Tocalli, come confermato dallo stesso dirigente. “Avremmo confermato anche lui, ma ha deciso di cercare una panchina da capo allenatore. A noi dispiace, ci siamo trovati molto bene e non è detto che le nostre strade non possano incrociarsi di nuovo. Al momento siamo alla ricerca di un vice allenatore da affiancare a coach Pozzi.”