Basket CSilver. Mandello ko in casa della Posal

Rabbia Mandello, sconfitta pesante

“Giocato con regole diverse” il commento di coach Pozzi

SESTO SAN GIOVANNI – Una sconfitta in casa della Posal Sesto San Giovanni poteva essere messa in conto dalla Tecnoadda Mandello. Come è avvenuta forse no, con un arbitraggio piuttosto deludente, almeno secondo lo staff arancioblu.

Quella tra Posal e Tecnoadda è una partita dai due volti. Mandello inizia subito in gas (0-11) e difende il vantaggio per tutto il primo quarto (10-17). Nella seconda frazione sono ancora gli arancioblu ad avere il pallino del gioco in mano, coi padroni di casa che restano in partita solo grazie alla valanga di tiri liberi.

Il primo tempo si chiude con Mandello avanti (26-34), ma con una situazione falli disastrosa e solo due tiri liberi tirati in venti minuti.

Nei primi cinque minuti della ripresa la Tecnoadda perde, per raggiunto limite di falli, quasi tutto il settore lunghi: fuori Radaelli, Niang e Crippa. La Posal ne approfitta e impatta alla fine del terzo quarto (46-46), dilagando nell’ultima frazione (78-55).

“Abbiamo resistito fino a cinque minuti dalla fine della partita – dichiara un furibondo coach Marco Pozzi – ma purtroppo in queste condizioni era impossibile per noi vincere. Se avessimo giocato con le stesse regole, forse il finale sarebbe stato diverso.”

POSAL SESTO SAN GIOVANNI – TECNOADDA MANDELLO 78-55.

PARZIALI: 10-17, 26-34, 46-46

MANDELLO: De Gregorio 2, Balatti 4, Paduano 5, Lafranconi, Radaelli 9, Ratti 11, Niang 6, Crippa 11, Marchesi, Simone, Zucchi 2, Marrazzo 5. All. Pozzi