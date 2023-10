Basket DR 1. Sorridono Mandello e Civatese

I lariani domano al supplementare Erba

Civatesi corsari, espugnato Cucciago

MANDELLO DEL LARIO – La Tecnoadda Mandello non stecca. Dopo la sconfitta casalinga di settimana scorsa contro Cucciago, i lariani centrano la prima vittoria casalinga battendo il Le Bocce Erba al termine di un tempo supplementare.

Dopo un primo quarto da “fuochi d’artificio” per Erba – 29 punti segnati! – i ragazzi di coach Federico Tocalli rimettono la partita sul giusto binario e vanno al riposo con un punticino di vantaggio (53-52).

Nella ripresa lo spartito non cambia: gli attacchi prendono il predominio su difese non certo ermetiche. Mandello per due volte ottiene la doppia di vantaggio in un paio di occasioni ma, clamorosamente, nel finale del quarto periodo si fa rimontare dagli erbesi, che addirittura sbagliano il tiro della potenziale vittoria (90-90).

Nel supplementare la Tecnoadda “erutta” con 19 punti in cinque minuti di gioco, chiudendo il match sul punteggio di 109-102.

I lariani mandando ben sette uomini in doppia cifra, guidati dai 20 di Paolo Nasatti.

“Siam riusciti a portare a casa a vittoria, è stata una partita intensa e a ritmi alti, tra squadre giovani che hanno giocato un bel basket offensivo. L’importante era vincere per riscattare la prestazione di venerdì scorso, e così è stato. Complimenti a tutti i miei ragazzi” dichiara coach Tocalli.

TECNOADDA MANDELLO – LE BOCCE ERBA 109-102

PARZIALI: 23-29; 53-52; 78-74; 90-90

MANDELLO DEL LARIO: Nasatti 20, Cala 18, De Gregorio 14, Albenga 12, Ratti 12, Longhi 11, Melzi 11, Puglisi 6, Balatti 3, Marrazzo 2, De Paola, Lanfranconi n.e. All. Tocalli

INVERIGO – L’Edilcasa Civatese espugna il campo de Il gigante Inverigo al termine di una partita in cui è stata quasi sempre al comando.

I grigiorossi partono forte nel primo quarto (14-19) e mantengono il vantaggio sino alla sirena di metà partita (28-34).

Nella ripresa Civate prova più volte a ricacciare indietro la squadra comasca, con vantaggi in ampia dopia cifra, ma i padroni di casa fanno sudare le classiche “sette camicie” ai ragazzi di coach Fausto De Lazzari, che vincono col punteggio di 69-78.

Miglior marcatore per i lecchesi il solito Daniele Castagna, 16 punti per lui.

“Poteva essere una partita infida ma siamo stati bravi a reggere fisicamente e incanalare fin da subito la il match sul binario giusto – dichiara coach De Lazzari – dobbiamo imparare a chiudere prima le gare, senza farci riprendere dall’avversario”

IL GIGANTE INVERIGO – EDILCASA CIVATESE 69-78

PARZIALI: 14-19; 28-34; 48-55

CIVATE: Castagna 16; Rotta 15; Bianchi 12; Butti 7; Galli 7; Minari 6; Lomasto 4; Corti 4; Negri 3; Panzeri2; Galliani 2; Bosso. All. De Lazzari.