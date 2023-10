Basket DR1. Bene Mandello, Civatese sprecona

Mandello espugna il campo di Nibionno

Civatese rimontata dai Cucciago Bulls

COSTA MASNAGA – Ottimo esordio per la Tecnoadda Mandello sul campo del Basket Nibionno, da quest’anno allenato da coach Arturo Fracassa.

I lariani partono bene e chiudono avanti il primo quarto con una buona prestazione offensiva (17-24), allungando ulteriormente nella seconda frazione e andando al riposo con un’ampia doppia cifra di margine (31-45).

Nella ripresa la Tecnoadda tocca i venti punti di vantaggio a metà del terzo quarto. Nibionno prova a rientrare, arrivando al massimo a sfiorare la doppia cifra di svantaggio, ma senza mai impensierire i lariani (58-70).

Bella prestazione di Matteo Cazzaniga, autore di 17 punti con un pregevole 7/8 da due.

“Dobbiamo capire che, se andiamo sopra di venti bisogna essere in grado di chiudere la partite – dichiara coach Tocalli – nel secondo tempo però siamo andati in difficoltà fisica, dobbiamo crescere sotto questo punto di vista. Era importante iniziare bene, sarà un campionato lungo e difficile, dobbiamo affrontarlo partita per partita”.

BASKET NIBIONNO – TECNOADDA MANDELLO 58-70

PARZIALI: 17-24, 31-45, 49-60

MANDELLO DEL LARIO: Cazzaniga 17, Cala 9, De Gregorio 9, Puglisi 8, Raimondo 7, Longhi 6, Ratti 6, Diagne 4, Balatti 2, Nasatti 2, De Paola. All. Tocalli

CUCCIAGO – Inizia con una sconfitta contro i Cucciago Bulls il campionato dell’Edilcasa Civatese. I grigiorossi di coach Fausto De Lazzari sprecano un vantaggio in doppia cifra nel terzo quarto e perdono di una decina di punti.

Per tutto il primo tempo nessuna delle due squadre riesce a prendere il comando della partita. I lecchesi vanno al riposo lungo avanti di due lunghezze (32-34) e toccano anche gli undici punti di vantaggio a metà della terza frazione di gioco.

Proprio nel momento migliore, i grigiorossi si bloccano e consentono ai comaschi di rientrare in partita e prendere il comando delle operazioni.

Nell’ultima frazione Cucciago mantiene il controllo del gioco, senza che il Civitz riesca più a mettere il naso avanti.

La Civatese perde 71-62 sul campo dei Bulls. Miglior marcatore Daniele Galli a quota 17 punti.

“Purtroppo a metà terzo quarto ci siamo illusi di aver vinto – dichiara coach De Lazzari – dobbiamo capire che quest’anno dovremo giocare ogni partita con l’intensità di una finale”.

CUCCIAGO BULLS – EDILCASA CIVATESE 71-62

PARZIALI: 21-16; 32-34; 50-49

CIVATE: Galli 17, Castagna 12, Corti 8, Butti 7, Rotta 6, Bianchi 6, Panzeri 3, Negri 2, Galliani 1, Minari, Lomasto, Maver. All. De Lazzari.