Basket DR1. Mandello, la salvezza è il primo obiettivo

Domani sera si comincia in casa del Basket Nibionno

“Vogliamo rimanere in DR1 a qualsiasi costo”

MANDELLO DEL LARIO – Domani sera alle 19 a Costa Masnaga inizierà il campionato della Tecnoadda Mandello, il primo assoluto di DR1. La squadra di coach Federico Tocalli – retrocessa dalla Serie C Silver lo scorso anno – ha perso alcuni giocatori storici come Ibrahim Niang e Stefano Radaelli, oltre che il giovane Stefano Combi – finiti a Calolzio – ma comunque è riuscita a mettere insieme un buon roster, con gli arrivi da Pescate di Matteo Cazzaniga e Alessandro Albenga, oltre che del lungo Paolo Nasatti.

L’allenatore valtellinese predica prudenza per l’inizio di stagione. “Se siamo pronti lo sapremo solo domani contro Nibionno. Ci arriviamo dopo aver vinto il torneo di Orsenigo, ma anche loro hanno vinto un torneo lo scorso fine settimana. Per quanto siano risultati che non contano, attestano comunque che entrambe le formazioni sono in un momento positivo.

La squadra mandellese ha recuperato Alessandro Albenga, tornato mercoledì ad allenarsi dopo uno stop di due settimane per problemi alla caviglia, comunque in dubbio per la sfida contro Nibionno.

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, coach Tocalli vola basso. “Quello principale resta rimanere in DR1, a qualsiasi costo. Sarebbe bello chiudere tra le prime quattro per giocarci il girone Gold, ma è un campionato con tante squadre nuove. Sicuramente la Civatese si è rinforzata ed è tra le favorite, con Cucciago. Villaguardia resta un mistero, mi dicono abbia fatto “uno squadrone”. Iniziamo a vedere il livello delle avversarie, poi capiremo il nostro reale valore”.