Basket DR2. Tecnoadda Mandello, arriva coach Gianfranco Busi

Lo scorso anno alla Sportiva Sondrio in DR1

Leggenda della pallacanestro valtellinese, sarà la sua 50° stagione consecutiva

MANDELLO – Dopo due retrocessioni consecutive, la Tecnoadda Mandello riparte dalla DR2 con un nuovo progetto a un cambio di guida tecnica. Sulla panchina della formazione arancioblu siederà il coach morbegnese Gianfranco “Ciccio” Busi, lo scorso anno in DR1 alla Sportiva Sondrio.

La formazione lariana avrebbe potuto far richiesta di ripescaggio in DR1, ma ha scelto la strada della rifondazione e di ripartire dai giovani e da un settore giovanile in ricostruzione.

“Vogliamo ricominciare dai tanti giovani della zona, nostri e di altre società – dichiara il responsabile della sezione pallacanestro della Polisportiva Mandello, Luca Fagetti – a loro uniremo poi quattro o cinque senior d’esperienza. L’allenatore sarà coach “Ciccio” Busi, a cui abbiamo presentato il nostro progetto. L’idea è quella di ripartire da un programma quinquiennale, cercando ragazzi che abbiamo voglia di giocare e di impegnarsi, e dedizione”.

Busi è un allenatore storico in Valtellina, avendo allenato sostanzialmente tutte le categorie, dalle giovanili fino alla prima squadra. Negli ultimi anni è stato alla Sportiva Sondrio, dopo una lunghissima militanza nella Pezzini Morbegno.

“Arrivo a Mandello perché mi è stata fatta un’offerta da dirigenti che conosco e apprezzo da anni, la mia esperienza a Sondrio si era conclusa e ho colto l’occasione di andare per la prima volta fuori provincia – dichiara l’allenatore – nel 2025 saranno cinquant’anni di basket consecutivi, tra giocatore e allenatore, quindi volevo arrivare a questo traguardo. Adesso bisognerà mettersi al lavoro, ci sarà parecchio da ricostruire, ma è un aspetto che mi crea solo stimoli e motivazioni”.