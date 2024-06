Basket. Niang lascia il ritiro della nazionale

Niente preolimpico per il giocatore mandellese

L’annuncio diramato da un comunicato della FIP

MANDELLO DEL LARIO – I tifosi lecchesi non potranno vedere l’esordio di Saliou Niang con la maglia azzurra, al torneo di Trento. Il giocatore mandellese – inserito nei diciotto papabili – è stato infatti autorizzato a lasciare il ritiro.

La notizia è stata ufficializzata da un comunicato apparso sul sito della FIP. Al momento l’unica cosa sicura è che la scelta è stata presa dal giocatore e non dallo staff azzurro.

Niang ha concluso quest’anno la sua prima stagione in Serie A1 con l’Aquila Basket Trento. Dopo un inizio stentato, nella seconda parte di campionato era entrato stabilmente nelle rotazioni di coach Paolo Galbiati, chiudendo il campionato con cinque punti di media a partita e un incredibile 75% al tiro, in 13 minuti di gioco a partita.

A causa di un infortunio a un piede non è riuscito a scendere in campo nella serie che Trento ha perso contro l’AJ Milano, al primo turno di play-off.