Basket Serie A. Saliou Niang convocato in nazionale

Il mandellese potrebbe giocare venerdì in Islanda

Premiato l’ottimo inizio di stagione suo e di Trento

MANDELLO DEL LARIO – C’è anche Saliou Niang nel gruppo di giocatori convocati da coach Gianmarco Pozzecco in vista delle ultime due partite di qualificazione a EuroBasket 2025.

Niang fa parte del gruppo di quindici giocatori che si aggregheranno subito e andranno in ritiro da lunedì 18 novembre al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa. Dodici di questi quindici giocheranno venerdì 22 novembre a Rejkjavik contro l’Islanda (diretta su DAZN e Sky Sport 1).

Dal 23 novembre al gruppo si aggregheranno anche gli otto giocatori di Eurolega, compreso il capitano Nicolò Melli, in vista della sfida di ritorno che si giocherà a Reggio Emilia lunedì 25 novembre, sempre in diretta televisiva.

Niang era già stato convocato la scorsa estate, ma aveva dovuto rinunciare al raduno per motivi personali. In questa stagione il ventenne mandellese sta tenendo una media di 7 punti e 6 rimbalzi a partita, in circa venti minuti di gioco.

La sua Dolomiti Energia Trento è sorprendentemente prima e imbattuta.