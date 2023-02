Basket Serie C Silver. Brava Mandello, il derby è tuo!

Tre quarti in equilibrio, poi Mandello vola via

Per Calolzio è la terza sconfitta consecutiva

MANDELLO DEL LARIO – La Tecnoadda Mandello ha scelto proprio il derby contro l’Enginux Calolziocorte per dare un segnale di vita e provare ad agganciare il treno del quintultimo posto, l’ultimo valido per arrivare almeno ai play-out. Per i calolziesi il periodo è nero, avendo inanellato la terza sconfitta consecutiva.

Mandello inizia in maniera intensa, ma è Calolzio a chiudere il primo quarto avanti (19-20). Nel secondo quarto i mandellesi provano ancora a scappare via, Calolzio piazza la zona e l’attacco dei padroni di casa va in confusione, permettendo ai ragazzi di coach Angelo Mazzoleni di rimontare e andare negli spogliatoi con un possesso pieno di vantaggio (37-40).

Dopo un terzo quarto in equilibrio, i lariani scappano via nell’ultima frazione, con Calolzio in evidente difficoltà e con soli nove punti segnati in dieci minuti di gioco (76-66).

Venti punti e dieci rimbalzi per Ibrahim Niang. Agli ospiti non bastano i sedici di Michele Crippa.

“Era da tanto che non si vinceva – dichiara coach Federico Tocalli – oggi l’importante era vincere per avere qualche speranza di salvezza e ce l’abbiamo fatta”.

“Una bella partita, soprattutto nel primo tempo – dichiara coach Mazzoleni – all’inizio dell’ultimo quarto abbiamo avuto problemi in difesa e la palla non girava più come nel primo tempo. Abbiamo concesso troppi secondi tiri e perso troppe palle vaganti. Dobbiamo recuperare le energie mentali per giocare al meglio la gara di settimana prossima”.

TECNOADDA MANDELLO – ENGINUX CALOLZIOCORTE 76-66

PARZIALI: 19-20; 37-40; 54-57

MANDELLO: Niang 20, Redaelli 16, Ratti 14, Combi 11, Marrazzo 6, Longhi 4, Balatti 2, Invernizzi 2, De Gregorio 1, Puglisi, Scala, Pozzi, All. Tocalli

CALOLZIOCORTE: Crippa M. 16, Meroni 14, Castagna 12, Paduano 11, Longhi 7, Rusconi 3, Crippa 2, Tentori 1, Carcano, Mazzoleni, Pirovano, Galli n.e, All. Mazzoleni