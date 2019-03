La Tecnoadda vince col punteggio di 65-69

Civatese raggiunta in vetta da Mandello e da Torre Boldone

CIVATE – Il derby al vertice della Serie D se lo aggiudica la Tecnoadda Mandello, al termine di una partita intensa. L’Edilcasa Civatese può comunque gioire per il ritorno in campo in grande stile – sedici punti! – di Fabio Panzeri dopo diversi mesi di assenza a causa dell’infortunio allo sterno.

L’inizio di gara vede le squadre piuttosto contratte, con Mandello che riesce a chiudere il primo quarto avanti (13-16), difendendo i tre punti di vantaggio fino al termine del primo tempo (33-36).

Nella ripresa la Civatese si rimette in pista rapidamente, ed entrambe le squadre si scambiano più volte la testa della partita. L’ultimo quarto inizia con un punto di vantaggio per i grigiorossi (48-47), ma la squadra di casa non sarà in grado di mantenere il vantaggio fino al termine della partita.

Nel finale la Civatese sbaglia qualche tiro da fuori di troppo e Mandello scappa via vincendo col punteggio di 65-69.

Miglior marcatore della partita Simone Paduano a quota diciannove. Con questa sconfitta la Civatese viene raggiunta in testa alla classifica da Mandello e dalla Pol. La Torre a quota trentadue punti.

“Una bella gara, giocata davanti a un grande pubblico. Il lavoro fatto in settimana ha pagato, sono contento di quello che hanno fatto i miei giocatori” ha dichiarato coach Marco Pozzi.

“È stata una partita combattuta decisa negli ultimi due minuti dove noi non siamo stati fortunati al tiro da fuori – dichiara coach Marco Brusadelli – non cambia nulla per noi, sapevamo che era una partita che si poteva vincere o perdere, quindi testa al finale di campionato.”

EDILCASA CIVATESE – TECNOADDA MANDELLO 65-69

PARZIALI: 13-16, 33-36, 48-47, 65-69.

CIVATE: Castagna D. 16, Panzeri 16, Corti 14, Consonni 6, Galli 6, Capovilla 5, Valsecchi 2, Castelletti, Bosso, Negri, Huertas, Brusadelli. All. Brusadelli

MANDELLO: Tavola 10, Paduano 19, Balatti 3, Radaelli 8, Motta 6, Melzi, Crippa 9, Anghileri 7, Marchesi, Zucchi, Marrazzo 7, Spreafico. All. Pozzi