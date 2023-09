Bellano si prepara al “battesimo” dello Street Boulder

Per la prima volta sbarca in paese la manifestazione dedicata all’arrampicata in strada

Sabato 7 ottobre tutti a scalare blocchi nelle vie del paese, alcuni anche nella gola dell’Orrido

BELLANO – C’è sempre una prima volta, dice il detto. E per Bellano la prima volta nel mondo dello Street Boulder sta per arrivare: il paese ospiterà infatti l’edizione numero uno di Be-Boulder, manifestazione che vedrà arrampicatori provenienti da ogni dove scalare blocchi appositamente preparati per loro in piazze, vie, strade del centro. Anche nell’Orrido.

L’evento è organizzato dal Cai Bellano con il patrocinio del Comune di Bellano, la collaborazione delle associazioni del paese e il supporto economico di numerose attività locali.

I preparativi per lo staff sono già cominciati gli scorsi giorni con il supporto tecnico del tracciatore Martino Sala, che ha selezionato e ripulito i blocchi su cui i partecipanti, attesi in gran numero, potranno cimentarsi e sfidarsi. I blocchi saranno localizzati per le vie di Bellano, all’interno della spettacolare gola dell’Orrido e su strutture in prossimità del centro.

La pre-iscrizione, al prezzo scontato di 18 euro, è già possibile nell’apposita sezione del sito www.discoveringbellano.ue; sarà inoltre possibile iscriversi anche il giorno stesso dell’evento a partire dalle ore 11.00, al prezzo di 20 euro, direttamente a Bellano presso il Palasole che sarà il fulcro dell’evento.

Agli iscritti sarà consegnato un ricco pacco gara offerto dagli sponsor e comprendente sacca in tela e maglietta dell’evento, snack, gadget, buono bevanda e panino, biglietto lotteria premi, biglietto di ingresso all’Orrido di Bellano e giro in “Lucia” sul lago.

Il programma prevede alle ore 11 inizio iscrizioni e ritiro pacco gara presso il Palasole, alle ore 12.30 inizio gara con termine alle ore 17.30, alle ore 17.40 lezione gratuita di yoga presso il campetto di calcetto con Federica De Angelis, dalle ore 18.30 finale presso il Palasole e a seguire festa finale con possibilità di cena, premiazioni, estrazione lotteria e concerto della band ‘The Sunny Boys’.

Durante la manifestazione sarà attivo presso il Palasole servizio ristoro. Saranno inoltre presenti alcuni stand presso i quali sarà possibile provare gratuitamente scarpette da arrampicata. Premiati i primi cinque classificati per la categoria maschile e femminile oltre a numerosi ricchi premi previsti per la lotteria.